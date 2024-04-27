Тенденции рынка: как меняются цены на офисы в различных регионах страны

Офисы дорожают по всей России

3:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

С начала текущего года в Воронеже наблюдается резкое снижение цен на офисные помещения. Средняя цена за квадратный метр упала на 31 тысячу рублей или 19%, перенеся город на реке Ворона с третьего места по дороговизне офисов в середину рейтинга Витрины недвижимости Restate. В настоящее время средняя стоимость составляет 130 тысяч рублей за квадратный метр. Это означает, что можно приобрести, например, 60-метровое помещение на окраине города за 7,7 миллионов рублей для небольшой компании или же 15-метровое помещение в центре в новом бизнес-классе за 2,25 миллиона рублей, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

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В Москве средняя цена за квадратный метр офисной недвижимости снизилась на 17 тысяч рублей или 4,5%. Разброс цен в столице огромен: некоторые лоты продаются за сумму более 2 миллиардов рублей, в то время как можно купить офис за 3,3 миллиона рублей в Марфино.

В Санкт-Петербурге средняя цена за квадратный метр офисов опустилась ниже 200 тысяч рублей, потеряв 7%. Предложение делится примерно пополам между помещениями в центре города возле метро и более дешевыми в спальных районах. Например, можно приобрести 57-метровое помещение в Приморском районе за 10 миллионов рублей.

Андрей Добрый, руководитель витрины недвижимости Restate, комментирует, что события в Москве и Санкт-Петербурге скорее свидетельствуют о восстановлении после ухода западных компаний из России, чем о спаде. Самые престижные лоты быстро находят своих покупателей, отражая нормальную динамику, связанную с реальной деловой активностью.

Средняя цена за квадратный метр офисной недвижимости в Челябинске снизилась на 7 тысяч рублей или 8%. Здесь легко можно найти доступные лоты, например, за 3,3 миллиона рублей в удобной локации. Третье место с конца рейтинга занимает Волгоград с ценой за квадратный метр в 66 тысяч рублей, а в Самаре — 71 тысяча рублей.

Цены в Самаре и Нижнем Новгороде снизились незначительно, на 3-4%, а в Ростове-на-Дону даже незначительно (-1%). В Красноярске цены остались неизменными. В остальных мегаполисах цены на офисы выросли.

В Уфе средняя цена за квадратный метр резко выросла с 89 до 124 тысяч рублей (+39%). Здесь продаются даже целые бизнес-центры, самый дорогой из которых стоит полмиллиарда рублей. Однако в основном цены растут за счет жилых комплексов бизнес-класса с коммерческими помещениями. Например, можно приобрести необычное нежилое деревянное трехэтажное здание, являющееся памятником архитектуры, за 8,3 миллиона рублей.

В Омске цена за квадратный метр офисной недвижимости увеличилась на 18 тысяч рублей или 28%. Здесь также продаются целые бизнес-центры, но по более низким ценам, чем в Уфе или Москве.

Цены в Екатеринбурге выросли на 21%, а в Новосибирске на 13%. В других городах, таких как Казань, Пермь, Волгоград и Краснодар, цены выросли незначительно, от 4 до 8%.