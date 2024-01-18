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Любовь Степушова
Маховик конфронтации Россия-Франция раскручен. Ответ РФ будет в Африке

Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима

5:18
Мир

Во Франции признали, что на Украине находятся "пять групп" французских наёмников. Россия ответит Франции за усиливающуюся военную поддержку киевского режима.

Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима
Фото: wikimedia.com

40 ракет SCALP в обмен на 60 французских жизней

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить производство оружия и увеличить поставки Украине. Он объявил, что в феврале Париж поставит ВСУ 40 ракет SCALP и "сотни бомб", "чтобы не дать России победить".

В четверг Минобороны РФ информировало о высокоточном ударе по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники. Сообщалось о гибели 60 наёмников и 20 раненых.

Во Франции новость оценили, как "ложь" — "ответный огонь СМИ" в ответ на заявления Макрона.

Об этом заявил бывший военный лётчик Ксавье Тайтельман, в интервью tf1. По его словам, он связался "со своими знакомыми в этом районе", и они сказали, что "живы и здоровы". Однако военный признал, что в районе находятся "пять групп французов", и они не проживают вместе, а расквартированы по специальностям (операторы дронов, снайперы и т. д.).

Франция наращивает военную помощь Украине

Как бы то ни было, корреляция по времени этих новостей показывает, что РФ увидела усилия Франции в плане усиления помощи ВСУ.

А это просто пул инициатив, помимо ранее приведённых заявлений Макрона:

  • Макрон приедет в Киев в феврале, чтобы подписать договор "о гарантиях безопасности", как его называют на Украине. То есть то, что недавно подписала Британия;
  • министр обороны Себастьян Лекорню объявил о том, что Франция изготовит для Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar. По его словам, Киев готов частично платить за производство и только что купил шесть установок Caesar, пишет Le Parisien. Намечено также увеличить производство боеприпасов для ВСУ от 1000 до 2000 в месяц. Цель — выйти на 3000;
  • старт конференции в Париже по запуску "артиллерийской коалиции" из 23 стран. Цель — "объединить усилия, чтобы помочь Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе иметь артиллерийские силы, адаптированные к потребностям контрнаступления и её армии завтрашнего дня".

Москва развивает борьбу с неоколониализмом во "французской Африке"

РФ, вероятно, ответит Франции асимметрично, и ясно, где — в Африке, где успешно продвигается, помогая африканцам в борьбе с неоколониализмом.

Бывшие французские колонии — Мали, Нигер и Буркина-Фасо - отчаявшись с помощью Франции справиться с джихадизмом, прибегли к помощи сначала ЧВК "Вагнер", а теперь уже и Минобороны РФ. По этому же пути ещё раньше пошла Центральноафриканская республика (ЦАР). После визита в регион Сахеля замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова пошли новости:

  • об образовании Альянса государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны;
  • о создании военной базы РФ в ЦАР;
  • об активизации совместных действий Нигера и Минобороны РФ по стабилизации региона;
  • о безвозмездной передаче 25 тыс. тонн пшеницы Мали и ЦАР;
  • о предотвращении переворота в Буркина-Фасо.

Сюда же отнесём создание "Африканского корпуса" Минобороны и продолжение работы ЧВК "Вагнер" в зоне Сахеля под эгидой Росгвардии.

Россия доказывает, что без Франции регион будет жить лучше и справедливее, и это бесит парижские элиты, как и то, что ресурсы бывших колоний от них "утекают".

Есть ещё один вариант ответа— конфискация активов Франции в пророссийских государствах Сахеля, если Франция пойдёт на такой шаг в отношении активов ЦБ РФ.

И это всё гораздо более долгосрочные и продуктивные действия, чем у Франции на Украине. Важно сделать так, чтобы Альянс государств Сахеля расширялся, обретал устойчивость и соответствующий уровень поддержки со стороны России. Тогда ситуация в регионе сложится самым неприятным образом не только для Франции, но и для США.

"Военной экономики" во Франции не существует

Между тем, депутаты французского парламента, посетив Украину и Польшу заявили, что обещанная Макроном военная экономика не создана.

"Хорошо говорить о военной экономике, но что мы на самом деле делаем? Эта военная экономика не оправдывает ожиданий. Это неподходящий термин", — заявил сенатор, председатель комитета по иностранным делам и обороне Седрик Перрен.

По его словам, нынешнего французского производства, составляющего 20 тыс. 155-мм снарядов в год, хватит лишь на три-четыре дня боевых действий.

Что касается "сотен бомб", то сенатор интересуется калибрами, которые будут поставлены:

"Если это 155-мм снаряды, то их летят сотни в день. Это немного".

Перрен предостерёг Макрона от ложных обещаний Украине.

"40 ракет SCALP — это хорошо, но мы должны быть осторожны. Мы делаем обещания стране, находящейся в состоянии войны. Эти обещания должны сбыться", — сказал Перрен.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы мали франция
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