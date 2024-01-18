Маховик конфронтации Россия-Франция раскручен. Ответ РФ будет в Африке

Во Франции признали, что на Украине находятся "пять групп" французских наёмников. Россия ответит Франции за усиливающуюся военную поддержку киевского режима.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить производство оружия и увеличить поставки Украине. Он объявил, что в феврале Париж поставит ВСУ 40 ракет SCALP и "сотни бомб", "чтобы не дать России победить".
В четверг Минобороны РФ информировало о высокоточном ударе по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники. Сообщалось о гибели 60 наёмников и 20 раненых.
Во Франции новость оценили, как "ложь" — "ответный огонь СМИ" в ответ на заявления Макрона.
Об этом заявил бывший военный лётчик Ксавье Тайтельман, в интервью tf1. По его словам, он связался "со своими знакомыми в этом районе", и они сказали, что "живы и здоровы". Однако военный признал, что в районе находятся "пять групп французов", и они не проживают вместе, а расквартированы по специальностям (операторы дронов, снайперы и т. д.).
Как бы то ни было, корреляция по времени этих новостей показывает, что РФ увидела усилия Франции в плане усиления помощи ВСУ.
А это просто пул инициатив, помимо ранее приведённых заявлений Макрона:
РФ, вероятно, ответит Франции асимметрично, и ясно, где — в Африке, где успешно продвигается, помогая африканцам в борьбе с неоколониализмом.
Бывшие французские колонии — Мали, Нигер и Буркина-Фасо - отчаявшись с помощью Франции справиться с джихадизмом, прибегли к помощи сначала ЧВК "Вагнер", а теперь уже и Минобороны РФ. По этому же пути ещё раньше пошла Центральноафриканская республика (ЦАР). После визита в регион Сахеля замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова пошли новости:
Сюда же отнесём создание "Африканского корпуса" Минобороны и продолжение работы ЧВК "Вагнер" в зоне Сахеля под эгидой Росгвардии.
Россия доказывает, что без Франции регион будет жить лучше и справедливее, и это бесит парижские элиты, как и то, что ресурсы бывших колоний от них "утекают".
Есть ещё один вариант ответа— конфискация активов Франции в пророссийских государствах Сахеля, если Франция пойдёт на такой шаг в отношении активов ЦБ РФ.
И это всё гораздо более долгосрочные и продуктивные действия, чем у Франции на Украине. Важно сделать так, чтобы Альянс государств Сахеля расширялся, обретал устойчивость и соответствующий уровень поддержки со стороны России. Тогда ситуация в регионе сложится самым неприятным образом не только для Франции, но и для США.
Между тем, депутаты французского парламента, посетив Украину и Польшу заявили, что обещанная Макроном военная экономика не создана.
"Хорошо говорить о военной экономике, но что мы на самом деле делаем? Эта военная экономика не оправдывает ожиданий. Это неподходящий термин", — заявил сенатор, председатель комитета по иностранным делам и обороне Седрик Перрен.
По его словам, нынешнего французского производства, составляющего 20 тыс. 155-мм снарядов в год, хватит лишь на три-четыре дня боевых действий.
Что касается "сотен бомб", то сенатор интересуется калибрами, которые будут поставлены:
"Если это 155-мм снаряды, то их летят сотни в день. Это немного".
Перрен предостерёг Макрона от ложных обещаний Украине.
"40 ракет SCALP — это хорошо, но мы должны быть осторожны. Мы делаем обещания стране, находящейся в состоянии войны. Эти обещания должны сбыться", — сказал Перрен.
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