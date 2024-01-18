Маховик конфронтации Россия-Франция раскручен. Ответ РФ будет в Африке

Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима

5:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Во Франции признали, что на Украине находятся "пять групп" французских наёмников. Россия ответит Франции за усиливающуюся военную поддержку киевского режима.

Фото: wikimedia.com

40 ракет SCALP в обмен на 60 французских жизней

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить производство оружия и увеличить поставки Украине. Он объявил, что в феврале Париж поставит ВСУ 40 ракет SCALP и "сотни бомб", "чтобы не дать России победить".

В четверг Минобороны РФ информировало о высокоточном ударе по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники. Сообщалось о гибели 60 наёмников и 20 раненых.

Во Франции новость оценили, как "ложь" — "ответный огонь СМИ" в ответ на заявления Макрона.

Об этом заявил бывший военный лётчик Ксавье Тайтельман, в интервью tf1. По его словам, он связался "со своими знакомыми в этом районе", и они сказали, что "живы и здоровы". Однако военный признал, что в районе находятся "пять групп французов", и они не проживают вместе, а расквартированы по специальностям (операторы дронов, снайперы и т. д.).

Франция наращивает военную помощь Украине

Как бы то ни было, корреляция по времени этих новостей показывает, что РФ увидела усилия Франции в плане усиления помощи ВСУ.

А это просто пул инициатив, помимо ранее приведённых заявлений Макрона:

Макрон приедет в Киев в феврале, чтобы подписать договор "о гарантиях безопасности", как его называют на Украине. То есть то, что недавно подписала Британия;

министр обороны Себастьян Лекорню объявил о том, что Франция изготовит для Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar. По его словам, Киев готов частично платить за производство и только что купил шесть установок Caesar, пишет Le Parisien. Намечено также увеличить производство боеприпасов для ВСУ от 1000 до 2000 в месяц. Цель — выйти на 3000;

объявил о том, что Франция изготовит для Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar. По его словам, Киев готов частично платить за производство и только что купил шесть установок Caesar, пишет Le Parisien. Намечено также увеличить производство боеприпасов для ВСУ от 1000 до 2000 в месяц. Цель — выйти на 3000; старт конференции в Париже по запуску "артиллерийской коалиции" из 23 стран. Цель — "объединить усилия, чтобы помочь Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе иметь артиллерийские силы, адаптированные к потребностям контрнаступления и её армии завтрашнего дня".

Москва развивает борьбу с неоколониализмом во "французской Африке"

РФ, вероятно, ответит Франции асимметрично, и ясно, где — в Африке, где успешно продвигается, помогая африканцам в борьбе с неоколониализмом.

Бывшие французские колонии — Мали, Нигер и Буркина-Фасо - отчаявшись с помощью Франции справиться с джихадизмом, прибегли к помощи сначала ЧВК "Вагнер", а теперь уже и Минобороны РФ. По этому же пути ещё раньше пошла Центральноафриканская республика (ЦАР). После визита в регион Сахеля замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова пошли новости:

об образовании Альянса государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны;

о создании военной базы РФ в ЦАР;

об активизации совместных действий Нигера и Минобороны РФ по стабилизации региона;

о безвозмездной передаче 25 тыс. тонн пшеницы Мали и ЦАР;

о предотвращении переворота в Буркина-Фасо.

Сюда же отнесём создание "Африканского корпуса" Минобороны и продолжение работы ЧВК "Вагнер" в зоне Сахеля под эгидой Росгвардии.

Россия доказывает, что без Франции регион будет жить лучше и справедливее, и это бесит парижские элиты, как и то, что ресурсы бывших колоний от них "утекают".

Есть ещё один вариант ответа— конфискация активов Франции в пророссийских государствах Сахеля, если Франция пойдёт на такой шаг в отношении активов ЦБ РФ.

И это всё гораздо более долгосрочные и продуктивные действия, чем у Франции на Украине. Важно сделать так, чтобы Альянс государств Сахеля расширялся, обретал устойчивость и соответствующий уровень поддержки со стороны России. Тогда ситуация в регионе сложится самым неприятным образом не только для Франции, но и для США.

"Военной экономики" во Франции не существует

Между тем, депутаты французского парламента, посетив Украину и Польшу заявили, что обещанная Макроном военная экономика не создана.

"Хорошо говорить о военной экономике, но что мы на самом деле делаем? Эта военная экономика не оправдывает ожиданий. Это неподходящий термин", — заявил сенатор, председатель комитета по иностранным делам и обороне Седрик Перрен.

По его словам, нынешнего французского производства, составляющего 20 тыс. 155-мм снарядов в год, хватит лишь на три-четыре дня боевых действий.

Что касается "сотен бомб", то сенатор интересуется калибрами, которые будут поставлены:

"Если это 155-мм снаряды, то их летят сотни в день. Это немного".

Перрен предостерёг Макрона от ложных обещаний Украине.

"40 ракет SCALP — это хорошо, но мы должны быть осторожны. Мы делаем обещания стране, находящейся в состоянии войны. Эти обещания должны сбыться", — сказал Перрен.

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