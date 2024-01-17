Представитель МИД РФ оценила слова Макрона о недопустимости победы России

Захарова отреагировала на слова Макрона о недопустимости победы России

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости исключить победу России на Украине. А также о том, что что победа России поставит под угрозу "установленные правила международного порядка". В своем телеграмм-канале российский дипломат иронично ответила на эти слова.

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«Если Макрон располагает копией упомянутых “правил”, просьба поделиться. Что касается победы, то она от “позволения” Макрона или кого-либо еще не зависит – Россия сделает то, о чем заявила», — написала Мария Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала встречу в Давосе провалом.