Представитель МИД РФ оценила слова Макрона о недопустимости победы России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости исключить победу России на Украине. А также о том, что что победа России поставит под угрозу "установленные правила международного порядка". В своем телеграмм-канале российский дипломат иронично ответила на эти слова.
«Если Макрон располагает копией упомянутых “правил”, просьба поделиться. Что касается победы, то она от “позволения” Макрона или кого-либо еще не зависит – Россия сделает то, о чем заявила», — написала Мария Захарова.
Ранее Мария Захарова назвала встречу в Давосе провалом.
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