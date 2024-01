Президент Франции призвал не дать России победить и пообещал приехать на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на очередной пресс-конференции назвал вероятную победу России на Украине "угрозой всей международной безопасности" и призвал не допустить этой победы. Политика цитирует газета Le Figaro.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.