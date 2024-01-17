Президент Франции призвал не дать России победить и пообещал приехать на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на очередной пресс-конференции назвал вероятную победу России на Украине "угрозой всей международной безопасности" и призвал не допустить этой победы. Политика цитирует газета Le Figaro.
По словам Макрона, он беспокоится за уязвимые страны Прибалтики, которым якобы грозит угроза со стороны России.
«Позволить России победить – значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно», – заявил на пресс-конференции президент Франции.
Эммануэль Макрон затем рассказал о новом пакете помощи киевскому режиму, в который войдут несколько десятков ракет SCALP, сотни бомб и артиллерийские системы.
И сообщил, что в феврале собирается посетить Украину.
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