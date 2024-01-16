Полковник Пентагона: США не решатся ударить Ирану в ответ на атаку по консульству в Эрбиле

Иран неожиданно атаковал США в Ираке. США должны, но не ответят ударом по КСИР

3:54 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

США должны ударить по Ирану после атаки на американское консульство в Эрбиле, считает полковник армии США Джо Буччино. Однако нынешняя администрация Джо Байдена на это не пойдёт.

Фото: Rudaw

Иран отомстил за теракт в Кермане

Иран силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударил в ночь на 15 января по американским и израильским целям в Иракском Курдистане.

Как сообщает курдское издание Rudaw, столица автономии — Эрбиль - была атакована десятью ракетами, пять из которых попали в дом курдского бизнесмена Пешрю Дзейи. В Иране утверждают, что это был "штаб шпионажа" против Ирана, а Дзейи лично принимал участие в обучении и финансировании шпионов "Моссада", выполнявших разведывательные и террористические миссии в Иране. Предприниматель также играл ключевую роль в поставках иракской нефти Израилю.

В Минобороны Ирака сообщили Rudaw, что ПВО страны сбила две иранские ракеты, а также несколько беспилотников, которые атаковали аэропорт Эрбиля. Также Ираном были атакованы цели, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство"* на севере Сирии в провинции Идлиб.

Иран утверждает, что это был комплексный ответ за теракт в Кермане, ответственность за который иранцы возложили на США и Израиль. В результате теракта 3 января, по меньшей мере, 84 человека погибли и ещё 284 получили ранения.

Багдад заявил, что примет "все законные меры" против "агрессии" Ирана, включая подачу жалобы в Совет безопасности ООН, и отозвал своего посла из Тегерана для консультаций.

США должны зеркально ответить, но не пойдут на это

Анонимный представитель Пентагона сказал АР, что США отслеживали ракеты, и ни один объект США не был поражен или повреждён в результате атак. Чиновник добавил, что по первоначальным данным, удары были "безрассудными и неточными".

Российский журналист Аббас Джума со ссылкой на свои источники в Эрбиле уверяет в Telegram, что удар пришелся не по действующему консульству, а по новому, которое только строится.

Бывший представитель Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) полковник Джо Буччино заявил Rudaw, что прямой удар Ирана, а не через свои "прокси" в Ираке, стал "неожиданностью".

"После атак в Эрбиле Соединённым Штатам следует нанести прямой удар по базам КСИР внутри Ирана", — отметил он, добавив, что "особенно на юге Ирана, есть много мест, которые Америка может атаковать". "Вместо нападения на хуситов, ливанскую "Хезболлу" или вооруженные группировки, пришло время послать сигнал Ирану", — добавил он.

Однако военный считает, что США не будут атаковать Иран:

"Нынешняя администрация США не хочет нападать на Иран, и я не верю, что она сделает это".

Российские эксперты отмечают, что американские граждане, как и американская собственность, видимо, не пострадали, поэтому Иран, возможно, действовал с осторожностью, чтобы не провоцировать США на эскалацию.

Эскалация на Ближнем Востоке неминуема

Между тем, конфликт на Ближнем Востоке расширяется, в него всё плотнее включаются страны исламского мира и современной западной цивилизации, ближневосточный авангард которой в лице Израиля ведёт войну со всем мусульманским миром.

Если Газу будут продолжать бомбить и уничтожать палестинцев, то Европа, будучи достаточно исламизированной, после пересечения очередной "красной черты" в конфликте может "вспыхнуть" и уже не "погаснуть". Не случайно Илон Маск предупреждал о гражданской войне в Европе после начала резни в Газе.

В этом случае США скоро потеряют главного союзника и станут региональной державой.

* Верховный суд РФ признал деятельность организации "Исламское государство" террористической и запретил её деятельность на территории России.

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