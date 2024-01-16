Полковник Пентагона: США не решатся ударить Ирану в ответ на атаку по консульству в Эрбиле

США должны ударить по Ирану после атаки на американское консульство в Эрбиле, считает полковник армии США Джо Буччино. Однако нынешняя администрация Джо Байдена на это не пойдёт.
Иран силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударил в ночь на 15 января по американским и израильским целям в Иракском Курдистане.
Как сообщает курдское издание Rudaw, столица автономии — Эрбиль - была атакована десятью ракетами, пять из которых попали в дом курдского бизнесмена Пешрю Дзейи. В Иране утверждают, что это был "штаб шпионажа" против Ирана, а Дзейи лично принимал участие в обучении и финансировании шпионов "Моссада", выполнявших разведывательные и террористические миссии в Иране. Предприниматель также играл ключевую роль в поставках иракской нефти Израилю.
В Минобороны Ирака сообщили Rudaw, что ПВО страны сбила две иранские ракеты, а также несколько беспилотников, которые атаковали аэропорт Эрбиля. Также Ираном были атакованы цели, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство"* на севере Сирии в провинции Идлиб.
Иран утверждает, что это был комплексный ответ за теракт в Кермане, ответственность за который иранцы возложили на США и Израиль. В результате теракта 3 января, по меньшей мере, 84 человека погибли и ещё 284 получили ранения.
Багдад заявил, что примет "все законные меры" против "агрессии" Ирана, включая подачу жалобы в Совет безопасности ООН, и отозвал своего посла из Тегерана для консультаций.
Анонимный представитель Пентагона сказал АР, что США отслеживали ракеты, и ни один объект США не был поражен или повреждён в результате атак. Чиновник добавил, что по первоначальным данным, удары были "безрассудными и неточными".
Российский журналист Аббас Джума со ссылкой на свои источники в Эрбиле уверяет в Telegram, что удар пришелся не по действующему консульству, а по новому, которое только строится.
Бывший представитель Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) полковник Джо Буччино заявил Rudaw, что прямой удар Ирана, а не через свои "прокси" в Ираке, стал "неожиданностью".
"После атак в Эрбиле Соединённым Штатам следует нанести прямой удар по базам КСИР внутри Ирана", — отметил он, добавив, что "особенно на юге Ирана, есть много мест, которые Америка может атаковать".
"Вместо нападения на хуситов, ливанскую "Хезболлу" или вооруженные группировки, пришло время послать сигнал Ирану", — добавил он.
Однако военный считает, что США не будут атаковать Иран:
"Нынешняя администрация США не хочет нападать на Иран, и я не верю, что она сделает это".
Российские эксперты отмечают, что американские граждане, как и американская собственность, видимо, не пострадали, поэтому Иран, возможно, действовал с осторожностью, чтобы не провоцировать США на эскалацию.
Между тем, конфликт на Ближнем Востоке расширяется, в него всё плотнее включаются страны исламского мира и современной западной цивилизации, ближневосточный авангард которой в лице Израиля ведёт войну со всем мусульманским миром.
Если Газу будут продолжать бомбить и уничтожать палестинцев, то Европа, будучи достаточно исламизированной, после пересечения очередной "красной черты" в конфликте может "вспыхнуть" и уже не "погаснуть". Не случайно Илон Маск предупреждал о гражданской войне в Европе после начала резни в Газе.
В этом случае США скоро потеряют главного союзника и станут региональной державой.
* Верховный суд РФ признал деятельность организации "Исламское государство" террористической и запретил её деятельность на территории России.
Читайте по теме: Украина в отчаянии: США затеяли войну с хуситами, чтобы не помогать ВСУ
Все иностранные войска выйдут из Ирака
ЕС встревожился из-за эскалации войны Израиля с арабами: в итоге в Европу может хлынуть новая волна беженцев
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.