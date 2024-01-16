Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Полковник Пентагона: США не решатся ударить Ирану в ответ на атаку по консульству в Эрбиле

Иран неожиданно атаковал США в Ираке. США должны, но не ответят ударом по КСИР

3:54
Мир » Азия » Ближний Восток

США должны ударить по Ирану после атаки на американское консульство в Эрбиле, считает полковник армии США Джо Буччино. Однако нынешняя администрация Джо Байдена на это не пойдёт.

Иран неожиданно атаковал США в Ираке. США должны, но не ответят ударом по КСИР
Фото: Rudaw

Иран отомстил за теракт в Кермане

Иран силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударил в ночь на 15 января по американским и израильским целям в Иракском Курдистане.

Как сообщает курдское издание Rudaw, столица автономии — Эрбиль - была атакована десятью ракетами, пять из которых попали в дом курдского бизнесмена Пешрю Дзейи. В Иране утверждают, что это был "штаб шпионажа" против Ирана, а Дзейи лично принимал участие в обучении и финансировании шпионов "Моссада", выполнявших разведывательные и террористические миссии в Иране. Предприниматель также играл ключевую роль в поставках иракской нефти Израилю.

В Минобороны Ирака сообщили Rudaw, что ПВО страны сбила две иранские ракеты, а также несколько беспилотников, которые атаковали аэропорт Эрбиля. Также Ираном были атакованы цели, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство"* на севере Сирии в провинции Идлиб.

Иран утверждает, что это был комплексный ответ за теракт в Кермане, ответственность за который иранцы возложили на США и Израиль. В результате теракта 3 января, по меньшей мере, 84 человека погибли и ещё 284 получили ранения.

Багдад заявил, что примет "все законные меры" против "агрессии" Ирана, включая подачу жалобы в Совет безопасности ООН, и отозвал своего посла из Тегерана для консультаций.

США должны зеркально ответить, но не пойдут на это

Анонимный представитель Пентагона сказал АР, что США отслеживали ракеты, и ни один объект США не был поражен или повреждён в результате атак. Чиновник добавил, что по первоначальным данным, удары были "безрассудными и неточными".

Российский журналист Аббас Джума со ссылкой на свои источники в Эрбиле уверяет в Telegram, что удар пришелся не по действующему консульству, а по новому, которое только строится.

Бывший представитель Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) полковник Джо Буччино заявил Rudaw, что прямой удар Ирана, а не через свои "прокси" в Ираке, стал "неожиданностью".

"После атак в Эрбиле Соединённым Штатам следует нанести прямой удар по базам КСИР внутри Ирана", — отметил он, добавив, что "особенно на юге Ирана, есть много мест, которые Америка может атаковать".

"Вместо нападения на хуситов, ливанскую "Хезболлу" или вооруженные группировки, пришло время послать сигнал Ирану", — добавил он.

Однако военный считает, что США не будут атаковать Иран:

"Нынешняя администрация США не хочет нападать на Иран, и я не верю, что она сделает это".

Российские эксперты отмечают, что американские граждане, как и американская собственность, видимо, не пострадали, поэтому Иран, возможно, действовал с осторожностью, чтобы не провоцировать США на эскалацию.

Эскалация на Ближнем Востоке неминуема

Между тем, конфликт на Ближнем Востоке расширяется, в него всё плотнее включаются страны исламского мира и современной западной цивилизации, ближневосточный авангард которой в лице Израиля ведёт войну со всем мусульманским миром.

Если Газу будут продолжать бомбить и уничтожать палестинцев, то Европа, будучи достаточно исламизированной, после пересечения очередной "красной черты" в конфликте может "вспыхнуть" и уже не "погаснуть". Не случайно Илон Маск предупреждал о гражданской войне в Европе после начала резни в Газе.

В этом случае США скоро потеряют главного союзника и станут региональной державой.

* Верховный суд РФ признал деятельность организации "Исламское государство" террористической и запретил её деятельность на территории России.

Читайте по теме: Украина в отчаянии: США затеяли войну с хуситами, чтобы не помогать ВСУ

Все иностранные войска выйдут из Ирака

ЕС встревожился из-за эскалации войны Израиля с арабами: в итоге в Европу может хлынуть новая волна беженцев

Иран атаковал Американские базы в Ираке, Эрбиль
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран ирак курды война израиль аббас джума
Новости Все >
Стало известно, как участник "Дома-2" Тигран Салибеков хочет назвать сына от 21-летней возлюбленной
Baza: беспилотник ВСУ в Воронежской области поразил храм
Сытный и простой в приготовлении суп из брокколи с сыром
ERR: в Эстонии задержан российский профессор Морозов
Сырский сообщил о переходе к активной обороне на восточном фланге
3 лучших фильма, повествующих о попытках человека противостоять мощной стихии
В Минобороны заявили, что ВСУ в своём первоначальном виде была уничтожена в мае 2022 года
Водителям сказали, что делать, если врезались в спецтехнику
Сорта малины с жёлтыми ягодами
"Аэрофлот" и "Россия" продолжают полеты в Египет
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Иран неожиданно атаковал США в Ираке. США должны, но не ответят ударом по КСИР Любовь Степушова "Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Последние материалы
Baza: беспилотник ВСУ в Воронежской области поразил храм
ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами "Инферно"
Сытный и простой в приготовлении суп из брокколи с сыром
ERR: в Эстонии задержан российский профессор Морозов
3 лучших фильма, повествующих о попытках человека противостоять мощной стихии
В Минобороны заявили, что ВСУ в своём первоначальном виде была уничтожена в мае 2022 года
Водителям сказали, что делать, если врезались в спецтехнику
Сорта малины с жёлтыми ягодами
"Аэрофлот" и "Россия" продолжают полеты в Египет
Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников