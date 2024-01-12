Украина в отчаянии: США затеяли войну с хуситами, чтобы не помогать ВСУ

Россия выиграет от войны США-Йемен и США-Иран. Главный проигравший - Евросоюз

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С разворачивающейся войной на Ближнем Востоке США выходят из "украинского проекта", оставляя его на самых главных лузеров передела мира — европейцев. На Украине царит отчаяние.

Фото: соцсети

США и Британия ударили по прокси-армии Ирана

Вашингтон и Лондон приняли решение ударить по Йемену. В ночь на 12 января коалиция нанесла удары по 16 объектам хуситской армии (командным центрам, складам боеприпасов и пусковым системам), применив 100 управляемых ракет "воздух-земля". Под огнем оказались в том числе прибрежный город Ходейда и столица страны Сана.

Президент США Джо Байден заявил, что операция стала ответом на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море. Он заверил, что без колебаний примет дополнительные меры. По принятому в эпоху вьетнамской войны закону президент США имеет право участвовать в конфликте без одобрения Конгресса до 60 дней. Немало, однако без сухопутной операции хуситов не покорить. Это серьёзные мужчины — у каждого автомат, и воюют они уже лет двадцать.

Йеменские хуситы это иранские прокси-войска. Если у США есть прокси-армия в виде ВСУ, то почему бы ей не быть у Ирана? Иран снабдил и будет снабжать армию Йемена всем необходимым.

Иран следует своей стратегии разрушения США

Иран с помощью таких армий сейчас мстит за годы унижений, Тегеран последовательно шёл к этой цели, строя свой мощный ВПК, поддерживая военным путём Башара Асада в Сирии, вооружая ХАМАС и "Хезболлу", а также свои прокси-силы в Ираке, где сейчас шиитские группировки бьют по американским военным базам.

Не странно ли — шиитский Иран поддержал в основном суннитскую Палестину, в то время как единоверцы последней от силы закрыли своё небо для американских ВВС, а, например, Бахрейн так и вовсе оказался в западной коалиции? Не странно, это ответ за попытки США уничтожить Иран: 30-летние санкции, отъём нефти (буквально — арестом танкеров), удушение мирной ядерной программы, науськивание Израиля, теракты, в результате которых гибли иранские учёные и военачальники.

Иранская стратегия заключается во втягивании всеми способами США и их союзников в серию региональных войн, в которых они должны выдохнуться. И эту наживку США и Великобритания сегодня заглотнули. Иран явно почувствовал силу, а тут ещё и увидел окно возможностей, когда перед Америкой встали сложнейшие задачи внутри страны и за рубежом.

СВО РФ на Украине будет идти легче

России выгоден и этот конфликт, и прямой конфликт США — Иран, это облегчит решение задач СВО. Также взлетит цена на нефть и усложнится её логистика, что тоже вполне устраивает РФ. Видно, что конфликт на Ближнем Востоке — это надолго с огромными денежными и ресурсными вливаниями для Запада, и это - тоже в пользу РФ.

На Украине понимают, что её отодвигают о "кормушки". Даже война в Израиле без прямого участия США и Британии довольно чувствительно ударила по её поддержке — что же будет теперь при их прямом участии в войне, в которой даже критерии победы непонятны? В отчаянии даже высказывается версия, что США и Британия могли втянуться в конфликт, чтобы получить официальную "отмазку" от оказания Украине военной помощи, а то и вовсе её прекращения: "Мы бы рады помочь — да сами воюем!".

И действительно, Вашингтон начал "игру" прямо перед форумом в Давосе, куда отправился Владимир Зеленский, чтобы привлечь внимание к себе и украинскому кризису. Теперь очевидно, что США выходят из украинского проекта и "сваливают" заботы о нём на Евросоюз.

Евросоюз — главный лузер Третьей мировой войны

Теперь ЕС придётся финансировать ВСУ в одиночку. Насколько европейцы готовы? Пока они работают над преодолением вето Венгрии и будут занимать деньги. Однако, скорее всего — напечатают, что раздует инфляцию в еврозоне.

Нет ни одной хорошей новости сегодня для Европы, она пошла на поводу у США и поплатится за это в Третьей мировой войне дороже остальных глобальных игроков.

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