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Любовь Степушова

Экономика Запада в 25 раз мощнее российской. Где же снаряды для Украины?

4:39
Мир

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон уверен, что экономическое превосходство Запада над РФ в соотношении 25 к 1 обеспечит Украине победу. Но г так ли это?

Экономика Запада в 25 раз мощнее российской. Где же снаряды для Украины?
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Политическая воля и экономическое преимущество есть. Так победим!

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 9 января во время заседания комитета по иностранным делам парламента, что поддержка Украины в США и Великобритании является двухпартийной, и эти две страны готовы помогать Украине в течение многих лет.

"Мы готовы поддерживать Украину в 2024, 2025, 2026 годах…. потому что это абсолютный вызов для нашего поколения", — сказал он.

Кэмерон также подчеркнул, что Великобритания вместе с другими западными союзниками Украины должна нарастить свое военное производство, чтобы "соответствовать растущей тенденции превращения России в экономику военного времени".

По словам Кэмерона, совокупный ВВП "проукраинской коалиции" "превосходит Россию 25 к 1", "так что для нас не должно быть невозможным встать на достаточную индустриальную основу", чтобы конкурировать с растущими мощностями России.

Кэмерон "уверен в достаточной степени", что США одобрят пакет помощи Украине, который был заблокирован республиканцами в сенате в декабре, потому что "в конечном итоге в конгрессе есть большинство, поддерживающее его".

Заявления Кэмерона совершенно не соответствуют реальному положению дел. Что называется, "дьявол кроется в деталях".

Политический консенсус в США нереализуем

Первый лозунг Кэмерона гласит о двухпартийном консенсусе. Он существует до тех пор, пока не начинается борьба за власть. В США его невозможно реализовать, поскольку ни демократы, ни республиканцы не хотят проиграть президентские выборы 2024 года.

Обе партии готовы выделить средства на помощь Украине, но республиканцы увязывают это с "наведением порядка на границе". Того требуют их избиратели и прежде всего в штате Техас, который уже в пограничных вопросах не выполняет федеральные законы. Техас даст Дональду Трампу 40 голосов выборщиков в 2024 году. Терять их никак нельзя. Демократы же не могут пойти навстречу республиканцам, поскольку тогда могут потерять миллионы голосов в либеральных штатах, лояльных к мигрантам и, прежде всего, в колеблющихся в определении предпочтений. А ситуация там и так уже критическая — в пользу Трампа.

В Британии — поскольку лейбористы опережают по рейтингу популярности тори на 20%, то партийному консенсусу пока ничто не угрожает. Но в стране нарастают внутренние проблемы с падением уровня жизни населения, и однажды они поставят под угрозу планы по предоставлению Киеву военной помощи.

Превосходство по ВВП не говорит о способности дать Украине оружие

Что касается лозунга о превосходстве в ВВП 25 к 1, то это дутое превосходство, и будь оно 50 к 1 или 100 к 1,  это ни о чем не говорило бы. Потому что:

1. Западный ВВП раздут за счет сферы услуг, доля которого в ВВП достигает 80%. В США, например, промышленность напрямую формирует менее 13% в экономике, а ведь именно производственный сектор должен обеспечить Украину патронами, снарядам, вооружениями и так далее. Мало того, производственный сектор в США, Еврозоне, Британии, Японии вот уже более года находится в стагнации.

2. Украине надо оказывать помощь не в течение долгого времени, а уже вчера. Но у Запада не получается, потому что в промышленности преобладает частный сектор, которому нельзя приказать, а можно лишь стимулировать. А частный сектор хитёр — ему нужна прибыль, а не количество патронов, и он поднимает цену за один патрон и получает нужную прибыль. Зачем ему искать ресурсы, смежников, рабочую силу?

3. Своих ресурсов для производства металлоёмкой продукции у Запада нет. Торговые цепочки нарушены за период пандемии и санкций. Предприятия металлургии меняют юрисдикции, чтобы снизить издержки.

4. Население недовольно ростом цен, начинает бастовать, грозя нынешнему дряхлому политическому руководству уходом в небытие.

И не видно никаких позитивных для Кэмерона изменений в этой картине. Запад не готов воевать с РФ на Украине и особенно такой войной, которая идёт в СВО.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дэвид кэмерон великобритания
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