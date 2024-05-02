Скрытое послание в рекламе Ram: обещание пикапа с невероятной мощностью

Ram намекает на новый мощный пикап в своём рекламном ролике

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

В рекламном ролике Ram для запуска новой модели RHO были замечены несколько интересных деталей, намекающих на будущие новинки компании. Один из мотоциклов в видео не имел номера, что по словам Джеффа Саммерса, руководителя рекламного отдела Ram, является умышленным намеком на следующий высокомощный транспортное средство Ram с трехбуквенным названием.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

В то время как другой мотоцикл носил номер 540, указывая на двигатель новой модели RHO с мощностью 540 л. с. Тим Кунискис, генеральный директор Ram, заявил, что название TRX "отложено на некоторое время", но может быть использовано в будущем, подобно заявлениям о будущем Dodge Challenger.

Кроме того, в ролике присутствуют другие потенциальные подсказки, включая серию чисел, которые могут быть бинарным кодом, и буквы "RC" с молнией на прицепе, что может указывать на возможный электрифицированный внедорожник высокой производительности. Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Ram по поводу заявлений Саммерса и содержания видео, данные намёки могут предвещать интересные новинки в будущем.