Льготная ипотека на вторичном рынке: как это повлияет на стоимость жилья — экспертный анализ

Интродукция программы льготной ипотеки на вторичный рынок жилья, по словам генерального директора агентства недвижимости "ПРАЙД ГРУПП" Алексея Бондарева, предполагает рост цен на готовые квартиры. Комментарий эксперта предоставлен изданию "Лента.ру".
"Рынки недвижимости взаимосвязаны, и стимуляция вторичного сектора даст толчок для освобождения активов, необходимых для инвестиций в новое строительство. Реализация данной программы активизирует вторичный рынок, временно перераспределяя спрос с первичного. Однако со временем ситуация стабилизируется, что способствует сбалансированному развитию обеих сфер", — отметил он.
Бондарев предсказывает, что введение льготной ипотеки на вторичном рынке приведет к повышению цен на квартиры на 20-30%.
"Это будет стимулировать первые сделки и, как следствие, повысит стоимость жилья на вторичном рынке, обеспечивая ресурсы для первичного сегмента", — подытожил он.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.