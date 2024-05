Тушь для ресниц: как и когда использовать различные формулы?

Тушь - неотъемлемый атрибут для большинства женщин, ведь она придает ресницам выразительность и красоту. Однако среди такого разнообразия формул и типов этого продукта иногда бывает сложно выбрать подходящую. Давайте вместе с byrdie.com разберемся, когда и как правильно использовать различные типы туши для ресниц.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license