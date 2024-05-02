Орангутан лечил рану диким растением в индонезийском национальном парке: революционное открытие ученых

Впервые зафиксировано, как суматранский орангутан, известный исследователям как Ракус, использовал листья растения Fibraurea tinctoria для лечения раны на щеке. Он жевал листья и наносил сок на рану в течение семи минут, после чего рана зажила без инфекции.
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, указывает на целенаправленное использование растения, что является первым подобным случаем для диких животных, кроме человека и шимпанзе.
Растение Fibraurea tinctoria также используется в традиционной медицине на Суматре для лечения малярии, дизентерии и диабета и исследуется на наличие противораковых свойств.
Предполагается, что Ракус использовал растение для облегчения боли или защиты от мух, а его знание лекарственных растений может быть наследием от общего предка человека и орангутанов.
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