Орангутан лечил рану диким растением в индонезийском национальном парке: революционное открытие ученых

Scientific Reports: впервые зафиксировано, как орангутан лечит рану растением

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые зафиксировано, как суматранский орангутан, известный исследователям как Ракус, использовал листья растения Fibraurea tinctoria для лечения раны на щеке. Он жевал листья и наносил сок на рану в течение семи минут, после чего рана зажила без инфекции.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, указывает на целенаправленное использование растения, что является первым подобным случаем для диких животных, кроме человека и шимпанзе.

Растение Fibraurea tinctoria также используется в традиционной медицине на Суматре для лечения малярии, дизентерии и диабета и исследуется на наличие противораковых свойств.

Предполагается, что Ракус использовал растение для облегчения боли или защиты от мух, а его знание лекарственных растений может быть наследием от общего предка человека и орангутанов.