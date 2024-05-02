Ньюи из "Ред Булл" может уйти из команды без паузы по сделке

Ньюи получил право возобновить карьеру сразу после ухода из команды за счет сделки

Руководитель технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи получил право сразу вернуться к спорту после ухода из австрийской команды по договоренности.

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Дело в том, что он дал обещание не комментировать скандал вокруг главы коллектива Кристиана Хорнера даже после ухода из команды.

Австрийцы из концерна выступили против того, чтобы разрешить Ньюи свободу решений после его ухода, пишет Motorsport-Total.

Ранее сотрудница концерна обвинила Кристиана Хорнера в "контролирующем поведении". Было проведено расследование, после чего 28 февраля его оправдали.