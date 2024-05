Ньюи из "Ред Булл" может уйти из команды без паузы по сделке

Руководитель технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи получил право сразу вернуться к спорту после ухода из австрийской команды по договоренности.

Фото: Own work by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International