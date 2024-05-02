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Ньюи из "Ред Булл" может уйти из команды без паузы по сделке

Ньюи получил право возобновить карьеру сразу после ухода из команды за счет сделки

Спорт

Руководитель технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи получил право сразу вернуться к спорту после ухода из австрийской команды по договоренности.

Ньюи получил право возобновить карьеру сразу после ухода из команды за счет сделки
Фото: Own work by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дело в том, что он дал обещание не комментировать скандал вокруг главы коллектива Кристиана Хорнера даже после ухода из команды.

Австрийцы из концерна выступили против того, чтобы разрешить Ньюи свободу решений после его ухода, пишет Motorsport-Total.

Ранее сотрудница концерна обвинила Кристиана Хорнера в "контролирующем поведении". Было проведено расследование, после чего 28 февраля его оправдали.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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