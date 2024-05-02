Эксперт высказался об ужесточении ответственности за спам-звонки в России

В России увеличили штрафы за спам-звонки

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по защите персональных данных и основатель консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин, в интервью для Рамблера высказался о новом законе, ужесточающем наказание за спам-звонки в России.

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После одобрения Советом Федерации, максимальный штраф за подобные нарушения теперь может достигать одного миллиона рублей.

Лагутин отметил, что системы автодозвона и голосовые роботы часто используются не только легитимными компаниями, но и мошенниками.

Он выразил уверенность, что благодаря ужесточению ответственности, количество нежелательных звонков российским гражданам значительно сократится.