Эксперт высказался об ужесточении ответственности за спам-звонки в России

Эксперт по защите персональных данных и основатель консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин, в интервью для Рамблера высказался о новом законе, ужесточающем наказание за спам-звонки в России.
После одобрения Советом Федерации, максимальный штраф за подобные нарушения теперь может достигать одного миллиона рублей.
Лагутин отметил, что системы автодозвона и голосовые роботы часто используются не только легитимными компаниями, но и мошенниками.
Он выразил уверенность, что благодаря ужесточению ответственности, количество нежелательных звонков российским гражданам значительно сократится.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.