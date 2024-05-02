Какие факторы влияют на стоимость отопления в разных регионах России: полный анализ

Эксперт Долматов: цена отопления зависит от плотности населения

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

В России стоимость отопления варьируется в зависимости от региона. О факторах, влияющих на величину коммунальных платежей по стране, сообщает агентство РИА Новости.

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Цена на тепло формируется на основе региональных энергоресурсов, их типа и цены, отмечает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. В расчет коммунальных платежей также входят расходы на ремонт и обслуживание инженерных сетей, которые в разных регионах находятся в неодинаковом состоянии.

Кроме того, размер тарифа зависит от плотности населения и инфраструктуры региона, поскольку тариф отражает потребление тепла. "Чем больше пользователей и чем плотнее они живут, тем ниже стоимость коммунального ресурса", — объясняет эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. У каждой энергосистемы в регионе есть своя история и особенности, что также влияет на стоимость отопления.

Эксперты считают, что анализ процесса тарифообразования не упростит расчет стоимости отопления, но его прозрачность увеличится, если установить счетчики тепла на всех этапах от производства до потребителя. Склянчук уверен, что это поможет сократить потери тепла при его транспортировке.

По словам Долматова, можно снизить расходы на коммунальные услуги, обновив инфраструктуру. Он также отмечает, что бремя расходов станет менее ощутимым, если улучшить жизненные условия населения.

"Нам необходимо развивать экономику, повышать зарплаты, чтобы люди могли комфортнее оплачивать эти тарифы. Для тех, кто не может себе этого позволить, нужно усиливать адресную помощь", — говорит эксперт.