Какие продукты могут вызвать артрит: будьте осторожны

Иногда болезни связаны с питанием и пищевыми привычками. В этой статье вы узнаете, какие продукты могут вызвать артрит.
Употребление большого количества красного мяса вредно для здоровья суставов. Дело в том, что в нем содержится арахидоновая кислота, которая при попадании в организм расщепляется на вещества, стимулирующие процесс воспаления суставов.
Также полезно для здоровья суставов сократить потребление шоколада, рафинированных продуктов и трансжиров. Сюда входит майонез, фастфуд, сладости, чипсы. Стоит отказаться от соусов, кофе, черного чая, консервов, помидоров, баклажанов и картофеля.
Кроме того, риск артрита вызывают такие продукты, как выпечка, белый хлеб, картофель фри, хот-доги, гамбургеры, сосиски и сладкие газированные напитки. Пищевые добавки, такие как глутамат натрия, аспартам и соль, могут усилить воспаление суставов. Поэтому также важно следить за количеством этих веществ в своем рационе.
При артрите полезно употреблять продукты, которые содержат омега-3, омега-6 и другие полиненасыщенные жирные кислоты. Они помогают снять воспаление и укрепить защитные силы. Кроме того, употребление зеленых овощей (капусты, брокколи) полезно для суставов.
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