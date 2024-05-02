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Какие продукты могут вызвать артрит: будьте осторожны

Эти продукты вызывают артрит

Здоровье

Иногда болезни связаны с питанием и пищевыми привычками. В этой статье вы узнаете, какие продукты могут вызвать артрит.

Эти продукты вызывают артрит
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие продукты могут вызвать такое заболевание, как артрит

Употребление большого количества красного мяса вредно для здоровья суставов. Дело в том, что в нем содержится арахидоновая кислота, которая при попадании в организм расщепляется на вещества, стимулирующие процесс воспаления суставов.

Также полезно для здоровья суставов сократить потребление шоколада, рафинированных продуктов и трансжиров. Сюда входит майонез, фастфуд, сладости, чипсы. Стоит отказаться от соусов, кофе, черного чая, консервов, помидоров, баклажанов и картофеля.

Кроме того, риск артрита вызывают такие продукты, как выпечка, белый хлеб, картофель фри, хот-доги, гамбургеры, сосиски и сладкие газированные напитки. Пищевые добавки, такие как глутамат натрия, аспартам и соль, могут усилить воспаление суставов. Поэтому также важно следить за количеством этих веществ в своем рационе.

Какие продукты полезно есть при артрите

При артрите полезно употреблять продукты, которые содержат омега-3, омега-6 и другие полиненасыщенные жирные кислоты. Они помогают снять воспаление и укрепить защитные силы. Кроме того, употребление зеленых овощей (капусты, брокколи) полезно для суставов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог
Специалист Дубровская Анна
Специализируется на проведении ультразвукового исследования шейного и поясничного отделов позвоночника, суставов, краниальных сосудов, сосудов шеи, сосудов нижних конечностей, брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, почек, органов малого таза
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