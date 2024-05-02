Какие продукты могут вызвать артрит: будьте осторожны

Эти продукты вызывают артрит

Иногда болезни связаны с питанием и пищевыми привычками. В этой статье вы узнаете, какие продукты могут вызвать артрит.

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Какие продукты могут вызвать такое заболевание, как артрит

Употребление большого количества красного мяса вредно для здоровья суставов. Дело в том, что в нем содержится арахидоновая кислота, которая при попадании в организм расщепляется на вещества, стимулирующие процесс воспаления суставов.

Также полезно для здоровья суставов сократить потребление шоколада, рафинированных продуктов и трансжиров. Сюда входит майонез, фастфуд, сладости, чипсы. Стоит отказаться от соусов, кофе, черного чая, консервов, помидоров, баклажанов и картофеля.

Кроме того, риск артрита вызывают такие продукты, как выпечка, белый хлеб, картофель фри, хот-доги, гамбургеры, сосиски и сладкие газированные напитки. Пищевые добавки, такие как глутамат натрия, аспартам и соль, могут усилить воспаление суставов. Поэтому также важно следить за количеством этих веществ в своем рационе.

Какие продукты полезно есть при артрите

При артрите полезно употреблять продукты, которые содержат омега-3, омега-6 и другие полиненасыщенные жирные кислоты. Они помогают снять воспаление и укрепить защитные силы. Кроме того, употребление зеленых овощей (капусты, брокколи) полезно для суставов.