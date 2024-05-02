Это повышенный уровень сложности: названы породы собак не для новичков и любителей

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Кинологи назвали сложные породы собак

1:43
Зоосфера » Собаки

При подборе породы собаки необходимо тщательно учитывать все аспекты, включая характер и образ жизни будущего владельца.

Кинологи назвали сложные породы собак
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Особенно осторожными следует быть новичкам, поскольку некоторые породы могут быть для них слишком сложными. Специалисты советуют избегать определенных пород.

При выборе четвероногого друга не стоит ориентироваться только на внешний вид. Важно учитывать ряд факторов, таких как темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и требования по уходу. Некоторые породы, по мнению главы Российской кинологической федерации Владимира Голубева не подойдут для начинающих владельцев.

Специалист сразу предупредил, что новичкам следует избегать покупки таких собак, как хаски и тибетский мастиф.

  • Голубев советует начинающим владельцам избегать активных пород, требующих ежедневных активных прогулок, тренировок и посещений дрессировщика, таких как хаски или джек рассел терьер.
  • Он также предупреждает о породах-охранниках, включая тибетского мастифа и кавказскую овчарку, которые требуют опыта в обращении и обязательного общения с кинологом-дрессировщиком.
  • Охотничьи породы, такие как лайки и борзые, страдают без регулярных нагруженных прогулок и долгого времени на улице. Их поведение в городской квартире может быть непредсказуемым.
  • Если порода требует особого ухода, новичкам также следует воздержаться от её приобретения. В качестве примера кинолог упоминает афганскую борзую, чья шерсть нуждается в особом уходе.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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