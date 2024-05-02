Анне Нетребко пришлось отказаться от концерта в Люцерне

Отмена выступления Анны Нетребко в Швейцарии на фоне политических напряжений

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Нетребко должна была дать концерт в швейцарском Люцерне 1 июня, но его отмена произошла по требованию местных властей.

Фото: Wikipedia by Manfred Werner - Tsui is licensed under CC BY-SA 3.0

Отмена связана с проведением мирной конференции по Украине, которая запланирована на 15-16 июня неподалеку от Люцерна.

Россия заявила о своем нежелании участвовать в этой конференции, поскольку считает её пиар-акцией с ультиматумом для Москвы, согласно заявлению посла РФ в Берне Сергея Гармонина.