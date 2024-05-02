 Анне Нетребко пришлось отказаться от концерта в Люцерне

Анна Нетребко должна была дать концерт в швейцарском Люцерне 1 июня, но его отмена произошла по требованию местных властей.
Отмена связана с проведением мирной конференции по Украине, которая запланирована на 15-16 июня неподалеку от Люцерна.
Россия заявила о своем нежелании участвовать в этой конференции, поскольку считает её пиар-акцией с ультиматумом для Москвы, согласно заявлению посла РФ в Берне Сергея Гармонина.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.