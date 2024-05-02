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 Анне Нетребко пришлось отказаться от концерта в Люцерне

Отмена выступления Анны Нетребко в Швейцарии на фоне политических напряжений

0:32
Шоу-бизнес

Анна Нетребко должна была дать концерт в швейцарском Люцерне 1 июня, но его отмена произошла по требованию местных властей.

Отмена выступления Анны Нетребко в Швейцарии на фоне политических напряжений
Фото: Wikipedia by Manfred Werner - Tsui is licensed under CC BY-SA 3.0

Отмена связана с проведением мирной конференции по Украине, которая запланирована на 15-16 июня неподалеку от Люцерна.

Россия заявила о своем нежелании участвовать в этой конференции, поскольку считает её пиар-акцией с ультиматумом для Москвы, согласно заявлению посла РФ в Берне Сергея Гармонина.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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