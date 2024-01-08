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Любовь Степушова

Определилась следующая страна на войну до последнего гражданина

3:49
Мир » Европа » Евросоюз

Румыния выбрана в западных столицах жертвой удара ВКС РФ. Гражданам этой страны стоило бы этому воспрепятствовать.

Определилась следующая страна на войну до последнего гражданина
Фото: Telegram-канал "Милитарист" by Нейросеть Bing Al

Россия предупредила Польшу, Румынию и Словакию

ВСУ ждут прибытия американских самолетов-истребителей F-16 от разных европейских "благодетелей", чтобы наносить удары дальнобойными ракетами "воздух-земля" по мирным городам РФ.

В середине декабря пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что существует высокая вероятность того, что эти самолёты "будут летать с авиабаз в Польше, Словакии и Румынии", так как собственная аэродромная инфраструктура на территории Украины практически разрушена.

По словам посла в ОБСЕ Константина Гаврилова, использование ВСУ F-16 с территории Румынии, Словакии и Польши "будет расценено Москвой как участие этих стран в конфликте на Украине и заставит Россию принять соответствующие меры".

Лучше быть "гиеной Европы", чем её заложницей

Пришло сообщение, что Запад определился с конкретным заложником своих амбиций нанести РФ "стратегическое поражение", и им станет Румыния.

Со ссылкой на источник в Генштабе, украинский Telegram-канал "Резидент" сообщил, что ВСУ готовят три военных аэродрома в Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях для принятия F-16. А основной аэродром будет находиться в Коломые Ивано-Франковской области — "на максимально близком расстоянии от Румынии, которая будет использоваться как главная ремонтная база для истребителей".

Конечно, не только как ремонтная база, но и для основного базирования по указанным Захаровой причинам. Скорее всего, это будет либо 86-ая авиабаза ​​Борча в Фетешти, где создан центр подготовки пилотов F-16 или 57-ая авиабаза Михаила Когэлничану в порту Констанца.

Под эти планы Румыния строит в экстренном порядке новую магистраль к границе с Украиной в Черновицкой области, которая должна обеспечить ей выход к румынским портам в обход Польши, Венгрии и Словакии. В украинской прессе прессе подчёркивается, что эти страны в последнее время не всегда играют на стороне ЕС.

И правильно делают. Казалось бы, Польша претендовала на роль следующей жертвы войны Запада с РФ "до последнего поляка", но не случайно Уинстон Черчилль назвал её "гиеной Европы". Как будто по заказу фермеры Польши давно блокируют дороги с Украиной. Новое правительство добилось только их частичной разблокировки, да и та уже закончилась. Польша урвёт своё, не жертвуя собой.

А румынские перевозчики было присоединились к протесту поляков, но быстро "остыли" — Бухарест принял меры.

"На правильной стороне истории" Румыния не находится

Готовность Бухареста жертвовать своим населением налицо. Когда министра обороны Ангела Тылвэра, спросили готов ли он тому, что угрозы РФ воплотятся в жизнь, он ответил что Румыния "находится на правильной стороне истории".

"Демократия победит. Румыния будет последовательна в продвижении и разделении демократических ценностей, которые приближают нас к другим нашим союзникам", ответил министр в интервью Antena 3 CNN.

Лучше бы он проконсультировался с нейросетью, прежде чем отвечать. Нейросеть Bing AI, когда её попросили сравнить демократию с автократией нарисовала две картинки. На стороне демократии — война и разруха, а автократия демонстрирует процветающий мир.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы румыния мария захарова
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