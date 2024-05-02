ФАС России расследует случай эротической рекламы в аэропорту Челябинска: подробности дела

Депутат пожаловался на эротическую рекламу в аэропорту Челябинска

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование после получения жалобы на эротическую рекламу, размещённую в аэропорту Челябинска. Об этом сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Согласно информации канала, депутат из Челябинской области предоставил ведомству фотографию рекламного баннера в зоне прилёта аэропорта, где было указано название мужского спа-салона. В рекламе содержалась ссылка на сайт, предлагающий услуги эротического массажа.

После проверки ФАС установила, что контракт на размещение рекламы был подписан с частным лицом в ноябре 2022 года. По законодательству России, за содержание рекламы отвечает рекламодатель, отметил канал.

В результате анализа содержания баннера специалисты ФАС пришли к заключению, что в рекламе использовались запрещённые образы, что привело к возбуждению дела за нарушение рекламного законодательства.