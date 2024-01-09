Си Цзиньпин ждёт двух событий, чтобы определиться с Тайванем

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Тайвань хочет независимости, но не хочет войны. Си Цзиньпин готов к войне, чтобы не допустить независимости Тайваня, и рассчитывает на помощь Владимира Путина.

Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Corporal J.J. Harper, Общественное достояние

Тайваньское общество не хочет управления из Пекина

13 января около 20 млн тайваньцев придут на выборы, чтобы избрать президента и парламент.

Согласно последним опросам, вице-президент правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Цзин-тэ в борьбе за президентство сохраняет преимущество до 11% над главным соперником от оппозиции Хоу Юем из Гоминьдана. Третий кандидат Ко Вэнь-дже из Тайваньской народной партии (ТНП), скорее всего, проиграет.

Все эти люди и их партии, а значит, и тайванское общество не хотят объединения с Китаем, разница лишь в риторике. Лай называл себя "политическим деятелем за независимость Тайваня", но потом решил, что Тайвань уже является де-факто суверенным государством и поэтому не нуждается в провозглашении независимости. Юй признаёт "правило одного Китая", но требует сохранения широкой автономии, а не слияния с КНР.

А вот у Пекина одно требование ко всем лидерам Тайваня — чтобы они ясно дали понять, что не намерены добиваться формальной независимости острова и одобрили Консенсус 1992 года. В Консенсусе, достигнутом между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая, говорится о том, что существует только "один Китай". Но, как это водится в политике, у каждой стороны разные мнения относительно того, что это означает. Гоминьдан считает Тайвань собственно Китаем, а КНР — отколовшейся частью.

Воссоединение Тайваня с Китаем неизбежно

Президент КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении заявил, что Тайвань "наверняка когда-нибудь воссоединится" с Китаем.

Это цель жизни Си, для её достижения он выдвинулся на третий президентский срок, и по его завершении, в 2033 году, воссоединение произойдёт. Не видно, что или кто может этому помешать. Также в Китае в 2005 году принят "Закон о борьбе с сецессией", который позволяет китайскому правительству использовать армию для "предотвращения независимости Тайваня".

Пекин разорвал контакты с нынешней администрацией Тайваня и изолирует Тайбэй дипломатически, поскольку нынешний президент Цай Иньвэнь в 2016 году отказалась признать Консенсус и сделала ставку на "помощь США". Пекин признал нынешние власти "сепаратистами" и отказывается от предложений диалога. Кто бы ни победил на предстоящих выборах, тайваньцы будут опять скрывать свои истинные намерения, оттягивая воссоединение. Чего они все не хотят, так это войны.

Западные эксперты считают, что если ДПП сможет сохранить президентство и большинство в парламенте, то следует ожидать эскалации отношений между КНР и Тайванем и КНР и США. При победе Гоминьдана Запад опасается, что Тайвань будет "более тесно втянут в орбиту Китая и таким образом потеряет своего стратегического союзника и партнёра — США". Но эскалации удастся избежать.

Блокада Тайваня с захватом мелких островов — наиболее реальный сценарий

Ресурс Global Guardian считает, что окно для конфликта открыто до 2028 года. По данным аналитиков издания, Китай "внимательно следит за тем, какую нагрузку оказала война на Украине на арсенал Соединённых Штатов и насколько они готовы "сдрейфить" в противостоянии с Китаем".

Эксперты считают, что если конфликт случится, то он будет начат введением блокады Тайваня Китаем, что может сопровождаться захватом прилежащих мелких островов (вероятность сценария — 60%). Не исключается полномасштабное десантное вторжение (35%) с бомбардировками, высадкой наземных войск и захватом стратегических объектов, включая порты, правительственные здания и аэродромы. Также будут сделаны превентивные удары по американским базам на Гуаме, Филиппинах и в Японии.

В ответ США и их союзники введут санкции против Китая и станут перехватывать направляющиеся в Китай корабли. Возможность дипломатического решения конфликта эксперты называют маловероятной — около 5%.

Путин отблагодарит Си за поддержку по Украине

Китаевед Николай Вавилов также считает, что Пекин, скорее всего, прибегнет к первому варианту операции по воссоединению: захват островов с блокадой.

По его словам, далее будет задействована пятая колонна на Тайване — одна треть общества. Это выходцы с материка, которые хотят строить китайский имперский проект. Вавилов полагает, что Си ждёт реализации нескольких событий...

Президентских выборов в РФ в марте и победы Владимира Путина, как единственного в мире политика, который поддержит легитимность воссоединения КНР с Тайванем. На минуточку — это уже консенсус в СБ ООН. Президентских выборов в США. Победа Дональда Трампа будет означать эскалацию в отношениях, в отличие от сохранения во власти Джозефа Байдена. Семья Байдена имеет бизнес-интересы в Китае, ему война не нужна. А Трамп таких интересов в Китае не имеет, ему нужна эскалация с Китаем для объединения американского общества.

Важно также для Си посмотреть, будет ли ослаблена Америка после выборов, так как легитимность обоих избранных президентов будет проигравшей стороной поставлена под вопрос. По мнению Вавилова, может начаться сецессия — отказ некоторых штатов от исполнения федеральных законов. Это Калифорния, Техас, Нью-Йорк. Ослабление Америки будет сигналом для Си к началу решительных действий по воссоединению с Тайванем.

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