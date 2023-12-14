Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань

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Агентство Reuters назвало "ахиллесову пяту" Китая в войне за Тайвань. Отмечается, что таковым может стать Индийский океан.

Фото: https://mavink.com/explore/Navy-MA

Всё дело в том, что сегодня Китай зависит от поставок через Индийской океан, однако достаточных в нём сил для того, чтобы защитить свои танкеры, не имеет. Сюда из стран Персидского залива в Китай поступает нефть. Причём, на неё приходится около половины всего потребляемого китайской экономикой топлива.

В связи с этим аналитики считают, что этот регион может стать "ахиллесовой пятой" Пекина, ведь он даёт его противникам преимущества на случай войны.

"Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <…> у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой, потому что у них нет собственных баз или объектов, на которые [Китай — ред.] мог бы положиться", — считает эксперт по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

К тому же, особенно положение Китая может осложниться из-за присутствия в Индийском океане США. По словам обозревателей агентства, в Бахрейне базируется Пятый флот США, а территорией атолла Диего-Гарсия, что в центральной части Индийского океана, пользуется Седьмой флот Соединённых Штатов.