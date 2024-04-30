Стало известно, как тренируется главный Кен Голливуда Райан Гослинг

1:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин объяснил, какие упражнения делает актер Райан Гослинг, чтобы быть в хорошей физической форме.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Закладывать фундамент для нее он начал еще задолго до встречи с «Барби». Систему бодибилдеров, выступающих в «пляжной» категории, он внедрил давно, пишет портал «СЭ».

Эта программа включает шесть дней тренировок.

По понедельникам и четвергам он делает: жим штанги на наклонной скамье, 4 подхода по 10 повторений; отжимания на брусьях с отягощением, 3 подхода по 12 повторений; разведение гантелей на наклонной скамье, 3 подхода по 8 повторений; французский жим лежа, 3 подхода по 12 повторений; подъемы ног в висе на пресс, 3 подхода до отказа; подтягивания обратным хватом с утяжелителями, 3 подхода по 10 повторений.

По вторникам и пятницам: подтягивания с отягощением, 3 подхода по 10 повторений; тяга штанги к поясу, 4 подхода по 10 повторений; разведение гантелей в наклоне, 3 подхода по 8 повторений; подъемы гантелей перед собой, 3 подхода по 12 повторений; жим Арнольда (жим сидя с вращением плеча наружу), 3 подхода по 10 повторений; «велосипед» на пресс, 3 подхода до отказа.

И, наконец, по средам и субботам: 20-25 минут интервального бега по протоколу 30/90, чередуя спринт (30 секунд) и быструю ходьбу (90 секунд); 5 минут в планке с перерывами по необходимости.