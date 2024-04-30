Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Environment International: токсичные антипирены могут попадать в человека через кожу
Ветеринары ответили на вопрос о смешивании кормов для кошек
Как достичь идеальной формы бровей и способы их выращивания
Тесто на кефире без дрожжей: простой рецепт для лепёшек и пирожков
Комнатные цветы для украшения офиса
Избегаем мошенничества с ОСАГО: полезные советы и рекомендации
Киркоров извинлся за неподобающий комментарий в адрес Рубальской
Qatar Airways продемонстрирует робота-стюардессу с искусственным интеллектом
5 минут в день для идеального пресса

Стало известно, как тренируется главный Кен Голливуда Райан Гослинг

1:43
Спорт

Фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин объяснил, какие упражнения делает актер Райан Гослинг, чтобы быть в хорошей физической форме.

Стало известно, как тренируется главный Кен Голливуда Райан Гослинг
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Закладывать фундамент для нее он начал еще задолго до встречи с «Барби». Систему бодибилдеров, выступающих в «пляжной» категории, он внедрил давно, пишет портал «СЭ».

Эта программа включает шесть дней тренировок.

По понедельникам и четвергам он делает: жим штанги на наклонной скамье, 4 подхода по 10 повторений; отжимания на брусьях с отягощением, 3 подхода по 12 повторений; разведение гантелей на наклонной скамье, 3 подхода по 8 повторений; французский жим лежа, 3 подхода по 12 повторений; подъемы ног в висе на пресс, 3 подхода до отказа; подтягивания обратным хватом с утяжелителями, 3 подхода по 10 повторений.

По вторникам и пятницам: подтягивания с отягощением, 3 подхода по 10 повторений; тяга штанги к поясу, 4 подхода по 10 повторений; разведение гантелей в наклоне, 3 подхода по 8 повторений; подъемы гантелей перед собой, 3 подхода по 12 повторений; жим Арнольда (жим сидя с вращением плеча наружу), 3 подхода по 10 повторений; «велосипед» на пресс, 3 подхода до отказа.

И, наконец, по средам и субботам: 20-25 минут интервального бега по протоколу 30/90, чередуя спринт (30 секунд) и быструю ходьбу (90 секунд); 5 минут в планке с перерывами по необходимости.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова

При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.

Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Пугачёва сбежала на Кипр из Израиля
Пугачёва сбежала на Кипр из Израиля
Последние материалы
Стало известно, как тренируется главный Кен Голливуда Райан Гослинг
Qatar Airways продемонстрирует робота-стюардессу с искусственным интеллектом
5 минут в день для идеального пресса
Почему именно 3 цвета должны быть в интерьере
Эксперт назвал невозможным восстановление популяции дельфинов в Черноморском бассейне
Три средства для борьбы с колорадским жуком
Пять основных причин потери волос
Ветеринары рассказали, что будет с котом, который оказался на улице
Руководство по ОСАГО и КАСКО: важно знать каждому водителю
Пряная курочка, запеченная на банке: оригинальный праздничный рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников