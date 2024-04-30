Qatar Airways запускает первого робота-бортпроводника: прорыв в авиационной отрасли

Qatar Airways представит в Дубае первого в мире андроида-бортпроводника с искусственным интеллектом.
Как сообщает Khaleej Times, демонстрация робота-стюардессы Sama 2.0 состоится на выставке Arabian Travel Market. Робот способен отвечать на вопросы путешественников, помогать в организации поездок и объяснять детали работы авиалиний. Посетители смогут взаимодействовать с Sama 2.0 через специальное приложение в течение мероприятия, которое пройдет с 6 по 9 мая в Центре международной торговли.
Ранее Stardust Intelligence представила первого робота-ассистента для домашних задач. Этот робот, состоящий из торса, головы и двух рук, установлен на подвижной платформе и может выполнять разнообразные бытовые обязанности, включая приготовление простых блюд, нарезку продуктов, открытие бутылок и заправку постели.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.