Qatar Airways запускает первого робота-бортпроводника: прорыв в авиационной отрасли

Qatar Airways продемонстрирует робота-стюардессу с искусственным интеллектом

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Qatar Airways представит в Дубае первого в мире андроида-бортпроводника с искусственным интеллектом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщает Khaleej Times, демонстрация робота-стюардессы Sama 2.0 состоится на выставке Arabian Travel Market. Робот способен отвечать на вопросы путешественников, помогать в организации поездок и объяснять детали работы авиалиний. Посетители смогут взаимодействовать с Sama 2.0 через специальное приложение в течение мероприятия, которое пройдет с 6 по 9 мая в Центре международной торговли.

Ранее Stardust Intelligence представила первого робота-ассистента для домашних задач. Этот робот, состоящий из торса, головы и двух рук, установлен на подвижной платформе и может выполнять разнообразные бытовые обязанности, включая приготовление простых блюд, нарезку продуктов, открытие бутылок и заправку постели.