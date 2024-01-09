Война на Тайване обойдётся миру в 10 триллионов долларов

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Если на Тайване разразится война, она обойдётся миру в 10 триллионов долларов — дороже, чем конфликт на Украине и пандемия COVID-19. Таковы неутешительные результаты подсчётов Bloomberg.

Фото: Frolda on Unsplash

Украинский кризис и другие горячие точки планеты способствуют увеличению интереса к тайваньскому вопросу. И без экспертных оценок очевидно, что последствия вероятного обострения на острове будут сокрушительными — там проходит оживлённый маршрут морских перевозок, а кроме того, Тайвань — крупнейший в мире производитель полупроводников.

Эксперты Bloomberg Economics изучили несколько возможных сценариев развития событий — от блокады Тайваня материковым Китаем до его прямого вторжения в сепаратное государство с последующим военным вмешательством США.

Во всех случаях экономика Тайваня рухнет: в пессимистичном варианте — на 40%, КНР — на 16,7%, США — на 6,7%, пострадают также другие страны Восточной Азии, а мировая электронная промышленность лишится чипов.

В худшем случае падение мирового ВВП может достигнуть 10,2%, или 10 триллионов долларов, что больше, чем от пандемии и конфликта на Украине.

Сейчас человечество напряжённо следит за развитием внутриполитических событий на Тайване — от результатов президентских выборов 13 января зависит построение отношений государства с КНР.