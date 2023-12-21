Президент Китая Си Цзиньпин в диалоге с лидером США Джо Байденом во время саммита в Сан-Франциско рассказал, что Пекин воссоединяет Тайвань с Китаем. Сроки процедуры еще не определены.
Как сообщает издание NBC, Си сказал Байдену на групповой встрече, на которой присутствовали ряд американских и китайских чиновников, что Китай предпочтёт взять Тайвань мирным путем, а не захватывать.
Китайский лидер также сослался на публичные прогнозы военных лидеров США, которые говорят, что Си планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году, заявив Байдену, что были неправы, поскольку временные рамки не были установлены.
Китайские чиновники также попросили перед саммитом, чтобы Байден сделал публичное заявление после встречи, в котором говорилось, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня, сказали они. Белый дом отклонил запрос Китая.
Представитель Совета национальной безопасности отказался от комментариев по этому вопросу.
Си Цзиньпин, по информации телеканала, выразил обеспокоенность по поводу кандидатов в президенты Тайваня, выборы которого назначены на январь 2024 года. Джо Байден в ответ призвал уважать избирательные процессы.
Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно проводил возле острова военные учения. США поддерживают дипломатические отношения с властями Тайваня, но его независимость не признают.
Ранее в эксклюзиве Pravda. Ru сообщалось о том, что Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на пост президента.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".