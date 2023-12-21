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NBC: Си Цзиньпин опроверг планы Китая захватить Тайвань в 2025-2027 годах

1:55
Политика

Президент Китая Си Цзиньпин в диалоге с лидером США Джо Байденом во время саммита в Сан-Франциско рассказал, что Пекин воссоединяет Тайвань с Китаем. Сроки процедуры еще не определены.

NBC: Си Цзиньпин опроверг планы Китая захватить Тайвань в 2025-2027 годах
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает издание NBC, Си сказал Байдену на групповой встрече, на которой присутствовали ряд американских и китайских чиновников, что Китай предпочтёт взять Тайвань мирным путем, а не захватывать.

Китайский лидер также сослался на публичные прогнозы военных лидеров США, которые говорят, что Си планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году, заявив Байдену, что были неправы, поскольку временные рамки не были установлены.

Китайские чиновники также попросили перед саммитом, чтобы Байден сделал публичное заявление после встречи, в котором говорилось, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня, сказали они. Белый дом отклонил запрос Китая.

Представитель Совета национальной безопасности отказался от комментариев по этому вопросу.

Си Цзиньпин, по информации телеканала, выразил обеспокоенность по поводу кандидатов в президенты Тайваня, выборы которого назначены на январь 2024 года. Джо Байден в ответ призвал уважать избирательные процессы.

Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно проводил возле острова военные учения. США поддерживают дипломатические отношения с властями Тайваня, но его независимость не признают.

Ранее в эксклюзиве Pravda. Ru сообщалось о том, что Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на пост президента.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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