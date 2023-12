Your browser does not support the audio element.

Президент Китая Си Цзиньпин в диалоге с лидером США Джо Байденом во время саммита в Сан-Франциско рассказал, что Пекин воссоединяет Тайвань с Китаем. Сроки процедуры еще не определены.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.