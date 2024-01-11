Зарубежное турне Зеленского закончится в Давосе

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Президент Украины предпринял, возможно, заключительное турне за рубеж. Он посетил страны Прибалтики, призывая "покончить с Путиным", и отправился на форум в Давос.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Зеленский поехал к братьям по разуму

Владимир Зеленский может получить одобрение своим заявлениям и действиям только от таких же неадекватных, как и он сам, прибалтийских политиков, поэтому он к ним и направился.

Будучи в Литве президент Украины заявил, что "Путин не закончит войны с соседями, пока мы все вместе не закончим его". Это призыв террориста, так как первое лицо любой страны имеет международный иммунитет. При этом, отповеди от коллег по "проукраинской коалиции" Зеленскому не последовало — значит, согласны, и тоже являются террористами.

Зеленский опять поднял тему членства своей страны в НАТО, ожидая "хотя бы один конкретный шаг" от Запада на этом пути. Хотя о том, что это невозможно, западные политики неоднократно высказывались, а кулуарно — так прямо в лицо.

В Эстонии Зеленский заверил, что в военном конфликте с РФ "пауз в пользу России точно не будет", потому что он так решил. Причина — РФ использует передышку, чтобы пополнить дефицит в вооружениях.

"Потому что мы понимаем объёмы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает, мы видим большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами. Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России — она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали. И слава Богу, что всё это решается на Украине. И поэтому пауз в пользу России точно не будет", — рассказал Зеленский.

Помимо сумбурности в изложении темы, присутствует постановка проблемы, которой нет, так как реальные цифры, публикуемые в западных СМИ, говорят об успехах российского ВПК. То есть Зеленский говорит Западу — "вы всё врёте".

Президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции заявил, что надо разрешить ВСУ наносить удары по РФ (вероятно, по "старым" территориям). То есть Карис спешит навстречу эскалации с возможным ядерным завершением конфликта.

Везде Зеленский вёл переговоры "о двусторонних гарантиях безопасности" — обязательствах, которых Украина добивается от своих западных партнеров. Какие гарантии от прибалтов хочет получить лидер Украины, совершенно непонятно, потому что они им самим нужны.

"Дайте денег" — главный императив Зеленского

Украинский Telegram-канал "Легитимный" называет этот визит Зеленского "балтийским понтом", "где много шума и фарса, но мало практического результата".

По данным канала, главная задача Зеленского — убедить ЕС отдать ему замороженные активы РФ. Но Украине ничего из "арестованного" не выделят, а "дадут только в одном случае, если третья мировая война неминуемо будет в ближайшие годы".

В принципе — это логично, в ЕС очень тяжёлая ситуация в экономике, назревает бунт предпринимателей, которые потеряли по прихоти европейских политиков в РФ огромный бизнес, и выстроились в очередь за компенсацией. Им-то и отдадут российские конфискованные деньги, если на это решатся.

Байден свою партию уже отыграл, как и Зеленский

В Давосе на ВЭФ США хотят получить от Зеленского "более чёткий план войны", пишет Bloomberg. Тоже вполне понятная цель — допекли республиканцы, обращаясь с подобными вопросами к президенту США Джо Байдену, без чего они не смогут выделить помощь Украине.

"Какой финал в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?", — сказал спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью CBS News.

У Байдена нет хороших ответов на эти вопросы, а с позицией Зеленского ясно, что и не будет.

Впрочем, республиканцы задают их чисто риторически, потому что проигрыш Украины в конфликте с РФ поможет им выиграть на выборах президента США. Это их главная цель — а не Украина. Через несколько дней в США начинаются праймериз, всем будет совсем не до Зеленского.

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