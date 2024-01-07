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Любовь Степушова

Угроза России от дестабилизации Казахстана остаётся прежней

6:13
Мир » Бывший СССР

Целью госпереворота в Казахстане в январе 2022 года (Кантар) было втягивание России в затяжной конфликт, чтобы дать возможность Киеву расправиться с Донбассом.

Угроза России от дестабилизации Казахстана остаётся прежней
Фото: Youtube

Такой вывод сделал казахстанский политолог Данияр Ашибмаев в Telegram. Свои выводы он основывает на интервью президента Касым-Жомарта Токаева, а также на собственной аналитике.

До начала СВО на Украине остаётся два месяца

Ашимбаев указывает, что в Кантаре было три волны наступления "повстанцев", как их сразу назвали на Западе. Первая — это митинги, которые начались в Мангистауской области в 2 января, якобы спровоцированные ростом цен на баллонный газ. Практически сразу беспорядки оперативно распространились по всей стране.

"Призывы к протесту массово транслировались либеральными СМИ и каналами и через социальные сети — прозападными и украинскими спецслужбами и пропагандистами (плюс белорусская "Нехта")", — пишет политолог.

Вторая волна пошла с вечера 4-го января — конфликт перешел в открытую стадию противостояния и ознаменовался отказом правоохранительных органов (МВД, Комитета национальной безопасности (КНБ), армии) от неведения порядка. Начались штурмы "активистами" акиматов и полицейских участков, захват оружейных магазинов и арсеналов, избиения захваченных полицейских и военных. Был захвачен аэропорт Алма-Аты.

Токаев повёл себя нестандартно

Решающий момент настал, когда "руководство КНБ настоятельно порекомендовало президенту уехать из Ак Орды, из столицы, из страны". Но Токаев не испугался, в отличие от Виктора Януковича.

Он сделал 5 января неожиданный шаг — уволил верхушку правительства и по согласованию с экс-елбасы Нурсултатном Назарбаевым (в стране было двоевластие) принял на себя обязанности председательства Совета безопасности (СБ). В ночь на 6 января Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и сообщил, что обратился к ОДКБ за помощью в борьбе с терроризмом. Тут же был арестован председатель КНБ Карим Масимов, как считается — главный исполнитель плана госпереворота.

Четвёртая волна не состоялась благодаря ОДКБ

Третья волна фиксируется 6-7 января — террористы ещё продолжают громить инфраструктуру и госучреждения, аэропорт ещё захвачен, но правоохранительным органам и армии отдан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. И лояльные силовики начинают действовать — их усилиями освобождён аэропорт Алма-Аты.

Ашимбаев подчёркивает, что четвёртая волна, которая должна была окончательно обеспечить разгром властей и силовиков, так и не случилась, потому что оперативно сработала ОДКБ.

"Прибытие войск с техникой и слухи (а может и не слухи) о том, что из Москвы прибыл и готов к действиям спецназ ГРУ, стали финальным аккордом. Дислокация миротворцев чётко указывала, что город окружён, а сопоставление сил было не в пользу "мирных митингующих" и их "бородатых друзей", — пишет политолог.

"Турецкие уши"

У Ашимбаева мало информации о заказчиках госпереворота, но он делает вывод о том, что "торчат турецкие уши". Потому что:

  • Анкара сильно настаивала на прибытии своих миротворцев;
  • кое-кто из известных вождей салафитов перед новым годом перебрался в Турцию и мог оттуда вернуться в новом качестве;
  • именно турецкие "партнёры" активно помогали казахстанским радикалам перемещаться в Сирию и обратно.

Не исключает политолог и участия западных структур. Потому что была создана "конструктивная оппозиция", которая готовилась для переговоров с "бородачами" и создания правительства "национального единства".

Главная цель Кантара — Россия

Главной целью Кантара Ашимбаев называет "втягивание России в затяжной конфликт в Казахстане, чтобы дать возможность Киеву начать "АТО" на Донбассе по карабахскому сценарию".

Казахстан при этом предполагалось разделить на части, например, "отделить южные районы", богатые нефтью. Такой обычный план западных политтехнологов.

Казахстанский политолог предостерегает от раскачивания сегодня антироссийских настроений, что в Казахстане, что активно делалось в 2019 -2022 годах. Именно под этим "соусом" воспитываются местные боевики, как правило, религиозные радикалы.

Казахстан не выведен из проекта "антиРоссия"

Однако многие казахстанские блогеры сейчас озабочены именно этим и указывают на ведущую роль украинских спецслужб по генерированию в Казахстане русофобии.

Об этом, в частности, сигнализирует в Telegram Антон Бударов. По его мнению, в Казахстане идёт раскачка ситуации через "плохую жизнь"и коррупцию, в чём "виновата Россия". Блогер указывает, что патронируют такую антироссийскую деятельностm люди в верхах. Он называет их: "министр информации Аида Балаева, государственный советник Ерлан Карин, председатель парламента Маулен Ашимбаев, Дархан Калетаев в должности посла Казахстана на Украине".

Бударов уверен, что "Казахстан так или иначе уже является объектом противостояния между Западом и Россией, и пути этого противостояния у страны всего два":

"Либо мы станем субъектом для введения санкций, либо станем субъектом для военного противостояния".

Автор приводит список мотивов, которые, возможно, появятся для обострения российско-казахстанских отношениий. Например, "появление террористических или экстремистских группировок в Казахстане, которые могут представлять угрозу для России или ее союзников".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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