В Казахстане не дали политубежище клеветавшей на армию российской журналистке

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Российская журналистка Евгения Балтатарова* проиграла суд против властей Алма-Аты, который отказал ей в статусе политического беженца, сообщает EADaily.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации издания, суд в Алма-Ате не увидел в деле Балтатаровой признаков политического преследования, несмотря на тот факт, что на ее родине ей грозит тюремное заключение за распространение фейков о российской армии.

Ранее журналистка обратилась в управление занятости и социальных программ Алма-Аты с запросом о предоставлении статуса беженца, но получила отказ. Затем она обратилась в суд, где просила принудить управление удовлетворить ее просьбу.

В решении суда, опубликованном на специальном сайте, отмечается, что уголовное дело, возбужденное в России против Балтатаровой за распространение фейков о российской армии, не свидетельствует о политическом преследовании. Суд также указывает, что журналистка не была членом политических, религиозных, военных, этнических или других организаций.

"Суд приходит к выводу, что у истца отсутствуют основания и доказательства, указывающие на наличие объективных причин для опасений стать жертвой преследования по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям при возвращении в Российскую Федерацию", — говорится в решении суда, которое пока не вступило в силу, предоставляя возможность Балтатаровой подать апелляцию.

Евгения Балтатарова, родом из Бурятии, покинула Россию в марте 2022 года, столкнувшись с уголовным преследованием за распространение заведомо ложных сведений о российской армии. В июле 2022 года ее объявили в международный розыск, а в октябре того же года в России — иностранным агентом.

Из-за нахождения в розыске ее дважды задерживали в Казахстане — первый раз в Астане, но ее отпустили из-за отсутствия оснований для экстрадиции. Второй раз Балтатарову задержали в аэропорту Алма-Аты, но также отпустили, призывая не покидать Казахстан до решения вопроса о ее выдаче по запросу России.

В июне 2023 года ей отказали в продлении разрешения на временное пребывание в Казахстане, после чего она заявила о намерении получить статус политического беженца. В России ей грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в распространении фейков о российской армии.

*признана иноагентом