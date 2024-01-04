В Казахстане объяснили, почему отключают российские телеканалы

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Отключение российских телеканалов в Казахстане объясняется экономическими факторами, заявила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в этой стране Ирина Калашникова.

Фото: Фото с официального сайта

По её словам, произошедшее было обусловлено задолженностью местного оператора перед правообладателем.

Калашникова сообщила, что соглашение на 2024 год достигнуто не было, а потому и не был подписан договор на продолжение вещания. В связи с этим пришлось прекратить трансляцию телеканалов, цитирует Калашникову издание "Власть".

По словам которой, оператор был уведомлен о прекращении вещания заранее, его предупреждали об этом в течение года. Задолженность копилась с 2022 года.

Накануне стало известно, что компания TVCOM — партнёр национального оператора в сфере телерадиовещания Казахстана АО "Казтелерадио" — объявила об исключении нескольких российских телеканалов из сетки вещания с января. Как объяснили в компании, сделано это было в рамках стратегии сокращения количества каналов с информационной направленностью.

В сообщении оператора уточнялось, что речь идёт о "Цифровом Телесемействе" "Первого канала". Оно включает телеканалы "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далёкое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобёр", "О!".

В TVCOM также заявили о намерении поэтапно сокращать в своей сети долю зарубежных каналов с новостным информационным контентом.