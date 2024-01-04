Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкормка из яичной скорлупы очень полезна для растений
От неприятных запахов одежды может избавить два этих простых средства
Домашний вариант картошки фри: разлетается в мгновение ока
Опытнейшие водители знают, что это за бумажка, с помощью которой быстро очищается приборная доска
Назван самый популярный вид стрелок в макияже
Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней
Деревянная прищепка в салоне автомобиля: зачем опытные водители возят ее с собой
Автоэксперты рассказали как понять, что двигатель "умер"
Как сделать модные брови-ниточки без пинцета — лайфхак от голливудских звезд

В Казахстане объяснили, почему отключают российские телеканалы

1:41
Мир

Отключение российских телеканалов в Казахстане объясняется экономическими факторами, заявила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в этой стране Ирина Калашникова.

В Казахстане объяснили, почему отключают российские телеканалы
Фото: Фото с официального сайта

По её словам, произошедшее было обусловлено задолженностью местного оператора перед правообладателем.

Калашникова сообщила, что соглашение на 2024 год достигнуто не было, а потому и не был подписан договор на продолжение вещания. В связи с этим пришлось прекратить трансляцию телеканалов, цитирует Калашникову издание "Власть".

По словам которой, оператор был уведомлен о прекращении вещания заранее, его предупреждали об этом в течение года. Задолженность копилась с 2022 года.

Накануне стало известно, что компания TVCOM — партнёр национального оператора в сфере телерадиовещания Казахстана АО "Казтелерадио" — объявила об исключении нескольких российских телеканалов из сетки вещания с января. Как объяснили в компании, сделано это было в рамках стратегии сокращения количества каналов с информационной направленностью.

В сообщении оператора уточнялось, что речь идёт о "Цифровом Телесемействе" "Первого канала". Оно включает телеканалы "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далёкое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобёр", "О!".

В TVCOM также заявили о намерении поэтапно сокращать в своей сети долю зарубежных каналов с новостным информационным контентом.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Россия сбила один из последних Су-27 ВВСУ. Почему фланкеры Киева незаменимы Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Последние материалы
От неприятных запахов одежды может избавить два этих простых средства
В Казахстане объяснили, почему отключают российские телеканалы
Домашний вариант картошки фри: разлетается в мгновение ока
Опытнейшие водители знают, что это за бумажка, с помощью которой быстро очищается приборная доска
Назван самый популярный вид стрелок в макияже
Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней
Деревянная прищепка в салоне автомобиля: зачем опытные водители возят ее с собой
Автоэксперты рассказали как понять, что двигатель "умер"
Как сделать модные брови-ниточки без пинцета — лайфхак от голливудских звезд
Мясной салат в капустой и морковью: сытный ужин из продуктов, которые всегда есть в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников