Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу"

14:37 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Как и в России, в Евросоюзе (уже который раз за тридцать лет) тоже обеспокоены наплывом иммигрантов.

Фото: Openverse by Kamil Czaiński is licensed under CC BY-SA 4.0

Корни сегодняшнего кризиса их переселения в страны Европы, произрастают из периода, когда Ирак стал привлекать к себе внимание выходками своего одиозного лидера.

История вопроса

Так, с 1980 года по 2017-й большое количество граждан Ирака, курдов, сирийцев, и арабов из других стран, бежало из регионов Ближнего Востока и Северной Африки по следующим причинам:

Ирано-иракская война 1980-88 годов заставило большое количество жителей регионов вдоль ирано-иракской границы переселяться внутри своих стран и за рубеж вообще. Первые беженцы стали теми тонкими ручейками, что через несколько лет превратились в волны накатывающих на Европу.

В 1990 году произошла война в Персидском заливе из-за вторжения Саддама Хусейна в Кувейт, после чего с 1991 года на Ирак обрушились санкции, по сути отбросившие развитие страны на несколько десятков лет назад.

За 12 лет, с 1991 года по 2003-й, общество и экономика Ирака деградировали настолько, что это привело ко второй крупной волне миграции.

В 2003 году началось вторжение Коалиции и вторая война с Хусейном. Данное событие стало причиной не только разрушения и ослабления структуры страны и общества, но и возникновение в последующем такого явления, как ИГИЛ*.

"Арабская весна", вторжение в Ливию (не без помощи НАТО) в 2011 году и дальнейшее свержение Каддафи окончательно разожгли в Северной Африке революционный хаос насилия и террора.

Развитие и рост числа сторонников Исламского государства*, многочисленные гражданские войны запустили цепочку образования террористических ячеек и групп не только в Ираке и Сирии, но и в Алжире, Тунисе, Египте, Ливане, Йемене, Конго, Сомали, Ливии, Индонезии, территории Северного и Южного Кавказа, в Средней Азии и Афганистане.

Рост террористической активности спровоцировал множественные военные конфликты и эскалацию застарелых этнических и религиозных противоречий, что в конечном итоге вынудил миллионы людей, мигрировать из арабских стран в Европу, Латинскую и Северную Америку.

Крупнейшая волна мигрантов пришлась на 2015 год, она стала прямым последствием боевых действий в Сирии и Ираке, а также вспыхнувшей "Арабской весны" и нового витка войны в Афганистане.

Жителей из домов выкинул гуманитарный кризис, и опасение за свою жизнь и жизнь своей семьи. Многие пересекали Средиземное море, стараясь достичь европейского берега. Миллионы людей отправились в неизвестность, в чуждые им страны, к чужой для них культуре. Десятки тысяч погибли в пути, многие просто утонули.

Естественно, в Европе были и до этого миграционные кризисы: из-за последствий Вьетнамский войны, серии арабо-израильских конфликтов, обретения независимости африканскими странами во время деколонизации, индо-пакистанского конфликта (раздел Индии 1947 года), войны в Судане, геноцида в Руанде, войны в Сербии и распада Югославии.

Но кризис 2015 года стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. Официально только в 2015 году ЕС было зарегистрировано до 800 тыс. легальных беженцев. Оценка по теневому сектору и нелегальным мигрантам — до 2 млн (а в некоторых источниках до 3 млн).

Почему европейцы сейчас опять забеспокоились?

С начала СВО, по открытым данным, Украину покинули до 5 млн беженцев, которые были приняты в странах ЕС и на Британских островах. Основное число мигрантов перебралось в соседние страны: это Польша, Румыния, Молдавия, Словакия, Прибалтика.

Также из-за начала боевых действий Израиля против ХАМАС возрос наплыв беженцев арабского происхождения. При этом стоит иметь в виду, что поток из арабских стран будет и дальше расти.

Недавно Генштаб ЦАХАЛ, по данным газеты The Times, анонсировал решение по дальнейшим действиям, связаны с военной политикой Израиля:

"Израильские военные разрабатывают планы вторжения в Южный Ливан, это грозит дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке … Армия хочет отбросить вооруженные формирования шиитской организации "Хезболла" к реке Литани — рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон…"

Если ЦАХАЛ начнёт новый виток противостояния, "Хезболла" - ответит. Тогда можно ждать расширения фронта и втягивания в конфликт Сирии (у которой претензии к Израилю из-за Голанских высот), Египта и Ирана, который поддерживает "Хезболлу".

ЕС не готов

Основная проблема в том, что страны ЕС и те страны, которые приняли беженцев, просто не готовы (ни экономически, ни иным способом) на принятие ещё большого количества мигрантов.

В частности:

Болгария признана самой несчастной страной, входящей в состав Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства Евростат.

Греция после кризиса 2015 года, когда страну сотряс дефолт, еле вытащила свою стагнирующую экономику и к 2022 году вышла из-под внешнего управления советников ЕС. Хоть Урсула фон дер Ляйен и сказала пафосно:

"Благодаря решимости и стойкости Греции и её народа страна может закрыть эту главу (кризисное управление) ЕС всегда будет поддерживать вас…"

Но страна вообще-то за эти 12 лет накопила долги на 180% от своего ВВП, и по ним рассчитываться ей предстоит ещё долго. Самое интересное, что некоторые правила по договорам будут действовать вплоть до 2060 года, даже если они станут невыгодны экономике Греции. У Греции нет сейчас денег на "социалку" и пенсии для своих граждан. А для беженцев — и подавно не найдутся.

Румыния также не может выплатить долговые обязательства.

"Страна сталкивается с экономическими проблемами, потому что у нее колониальная экономика, при которой прибыль вывозится из страны иностранными транснациональными корпорациями в обход уплаты налогов и пошлин, поэтому страна живет в долг. Внешний долг Румынии превысил 50 процентов ВВП…", — комментирует состояние экономики Румынии сенатор Диана Иованович.

Швеция, известная своей травоядностью и терпимостью, переживает острейший кризис, связанный с всплеском бандитизма и мелкой преступности. Они отмечены многочисленными перестрелками, взрывами с использованием гранат и самодельных взрывных устройств. Эта мирная страна, служившая долгие годы примером стабильности и главенства правовых норм, стала буквально каким-то вариантом пригорода Багдада. В некоторых городах, вполне серьёзно рассматривать предложения о введение военного положения.

Премьер-министр Кристерссон публично признал серьезность ситуации, объяснив ее недостатками иммиграционной политики и интеграции беженцев в общество.

"Корни кризиса лежат в неудачной интеграции и безответственной иммиграционной политике, что привело к появлению хорошо организованных преступных группировок, зачастую возглавляемых иммигрантами второго поколения… Эти банды вовлекают в насильственные преступления всё более молодых членов, некоторым из которых всего 14 лет…", — отдельно отметил он.

Кстати, ситуация похожа, на ту, что была описана в статье про "Казанский феномен", а именно создание боевых и бандитских организаций, с привлечением граждан с явно боевым опытом и несовершеннолетних.

Норвегия, маленькая северная полусонная страна-уже сообщила о приостановке и дальнейшем сокращении программы по выделениям пособий и временных мест размещения, для проживания мигрантам из Украины и Ближнего Востока. Теперь только центры для перемещенных, и на общих основаниях.

Ирландия, считавшаяся гостеприимной и дружелюбный, сейчас буквально ощутила всплеск бытового шовинизма и отторжения, прямого неприятия мигрантов.

Так, совсем недавно произошли беспорядки в Дублине, вызванные массовой дракой и поножовщиной, предположительно совершённой гражданином алжирского происхождения, который являлся представителем местной диаспоры. Стоит отдать должное ирландской полиции, которая выявила зачинщиков, разжигавших межэтническую рознь через соцсети.

Но сама ситуация показательна. В обществе растёт напряжение. И появятся горячие головы, готовые силой решить вопрос с "пришлыми" (а ирландцы любят помахать кулаками).

Кроме того, случились поджоги машин с украинскими номерами. И попытки вступить в драку с беженцами с Украины. В Ирландии их, на минуточку, уже 75 тысяч.

Германия подошла к ситуации по-другому. Не дожидаясь начала митингов и массовых беспорядков, бундестаг поднял вопрос об экстрадиции части беженцев и о сокращении им выплат. В бюджете дефицит для выплат пособий собственным гражданам уже в 15%, и дыра в финансах в 60 млрд евро из-за безвозмездных вливаний в военную экономику Украины.

Ситуацию могут исправить большие военные госзаказы на боеприпасы, которые недавно получил ВПК Германии (в свете сокращения поставок из США), но производство начнёт давать прибыль только к лету 2024 года. А впереди у немцев зима.

Сейчас официально на земле Зигфрида 1,2 млн украинцев (отмечу, что столько же в Польше). 70% беженцев мужского пола не желают возвращаться, при этом из общего количества приезжих только 20 % устроились на оплачиваемую работу.

Кстати, Польша и Нидерланды разделяют мнение политиков бундестага и поддерживают решение о возврате большего количества беженцев призывного возраста на Украину.

Амстердам, наверное, оторвался от очередной сигареты с запрещёнными веществами и увидел, что около 100 тыс. граждан Украины мужского пола не приносят никакого дохода экономике Нидерландов и при этом высасывают крохи из бюджета, через пособия.

Давайте не забывать и про Францию, Испанию, Италию и так далее.

Социальный разрез

Дело даже не в том, что мигрантов некуда девать, или они не хотят работать. Рычаги найдутся.

Но экономика стран Евросоюза и так перенапряжена из-за вооружённых конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сказываются санкции, что ударили и в обратную сторону, и нехватка газа.

Существуют и разногласия внутри Евросоюза — между развитыми и развивающими странами.

Но, посмотрев под иным углом, можно увидеть и социальный аспект: некоторые группы беженцев, предоставленные сами себе, сбиваются в организованные банды и совершают преступления. Это не трудовые мигранты, что приехали зарабатывать, это опалённые войной, готовые силой забрать свое место под солнцем. Также есть опасение инфильтрации террористических ячеек.

В пику им местные жители будут создавать правые и ультраправые организации, националистического толка, что приведёт к всплеску национализма повсеместно.

На фоне кризиса с беженцами из Украины и Ближнего Востока, как-то, многие не замечают, что, например:

— в тех же Нидерландах, недавно победила ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса.

"Основные причины, по которым избиратели поддержали Вилдерса на этих выборах — это его антиэмиграционная программа, а также его позиция по кризису стоимости жизни и по здравоохранению…", — заявила в интервью Politico политолог Амстердамского университета Сара де Ланге.

— ранее, в 2022-м, в Италии пришли к власти ультраправые "Братья Италии " с политиком во главе, первой женщиной, руководящей страной — Джорджи Мелони. Сама партия открыто симпатизирует итальянским фашистам Бенито Муссолини.

— в Румынии сильны правые и националистические взгляды за счёт позиций партии S. O.S. Румыния.

— в Венгрии ультраправая партии "Фидес" (Fidesz) и её лидер Виктор Орбан уже около десяти лет у власти.

— правоконсервативная польская партия "Право и справедливость" (PiS) остаётся правящей.

А сколько их ещё?

"Истинные финны" — PS (Финляндия), "Шведские демократы" — SD (Швеция), Австрийская партия свободы — FPO (Австрия), "Фламандский интерес"- VB (Бельгия), "Альтернатива для Германии" — AfD (Германия), "Голос" — Vox (Испания), "Хватит!" — Chega (Португалия), "Датская народная партия" — DF (Дания)…

Ну и, конечно, во Франции с 2022 года ультраправое "Национальное объединение" (RN) под руководством Марин Ле Пен укрепила позиции, набрав с 8 до 89 мандатов.

При этом не без помощи Ле Пен только что во Франции был принят один из самых противоречивых законов о мигрантах, который даёт президенту Эмманюэлю Макрону сильные позиции среди националистов.

Все они набирают силу и сторонников, по причине нарастания миграционного кризиса, и неэффективной миграционной политики ЕС.

* признано террористической организацией и запрещено в России