Reuters: Ирак выведет иностранные войска из страны

1:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Правительство Ирака начинает процесс вывода международной военной коалиции под руководством США из страны, сообщил в пятницу офис премьер-министра Мухаммеда Шиа аль-Судани.

Фото: wikimedia.org

У США есть 900 военнослужащих в Сирии и 2500 в Ираке, которые, по их словам, консультируют и помогают местным силам, пытающимся предотвратить возрождение Исламского государства, которое в 2014 году захватило значительную часть обеих стран, прежде чем потерпело поражение.

Заявление Судани прозвучало на следующий день после того, как в результате удара США был убит лидер ополчения в Багдаде. Это вызвало гнев среди связанных с Ираном группировок, которые потребовали от правительства прекратить присутствие коалиции в Ираке.

"Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке", — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои планы в интервью журналу The Economist, заявив, что в 2024 году вопросы Крыма и боевых действий в Черном море станут основным фокусом конфликта с Россией. Однако Зеленский настаивает на том, что изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала на полуострове являются критически важными — дескать, это может снизить риск мощных российских атак.