Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые РФ нашли новый метод терапии онкологических заболеваний
Как распознать дефицит кальция: врач назвал опасные симптомы
Как омолодить малинник?
Салат с креветочным омлетом: очень вкусное блюдо на ваш стол!
В США заявили, что Одесса и Харьков войдут в состав России
Мэр города: в Белгороде отменили ночные богослужения
"Не боялся смелых решений": африканист Блинов рассказал о важности увековечивания памяти Евгения Пригожина
Последствия вечеринки Ивлеевой добрались до Balenciaga
Вашингтон скоро не сможет поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot

Reuters: Ирак выведет иностранные войска из страны

1:37
Политика

Правительство Ирака начинает процесс вывода международной военной коалиции под руководством США из страны, сообщил в пятницу офис премьер-министра Мухаммеда Шиа аль-Судани.

Reuters: Ирак выведет иностранные войска из страны
Фото: wikimedia.org

У США есть 900 военнослужащих в Сирии и 2500 в Ираке, которые, по их словам, консультируют и помогают местным силам, пытающимся предотвратить возрождение Исламского государства, которое в 2014 году захватило значительную часть обеих стран, прежде чем потерпело поражение.

Заявление Судани прозвучало на следующий день после того, как в результате удара США был убит лидер ополчения в Багдаде. Это вызвало гнев среди связанных с Ираном группировок, которые потребовали от правительства прекратить присутствие коалиции в Ираке.

"Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке", — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои планы в интервью журналу The Economist, заявив, что в 2024 году вопросы Крыма и боевых действий в Черном море станут основным фокусом конфликта с Россией. Однако Зеленский настаивает на том, что изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала на полуострове являются критически важными — дескать, это может снизить риск мощных российских атак.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
У Европы возникают самые неожиданные проблемы из-за деиндустриализации

Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.

Деиндустриализация Европы дала неожиданный результат
Жимолости требуется особый уход
Сделайте это с жимолостью сразу после таяния снега: получите щедрый урожай летом
"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой
Эти многолетники отлично растут под сиренью: превратите ваш сад в пышный цветник
Ядерные силы РФ при гипотетическом противостоянии с США уничтожат Америку Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Убить двигатель автомобиля влегкую: как это делают неопытные автолюбители, у которых были плохие инструкторы
Медицинская справка на права больше не понадобится нескольким категориям водителей
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Последние материалы
Найдена связь между употреблением кофе и когнитивными функциями
Бойцы РФ получили приказ "не болтать". На фронтах СВО что-то готовится
Древние славяне – народ из голодного леса
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго
Военный эксперт Глазунов рассказал, что взятие Авдеевки даёт возможность для продвижения ВС РФ
Из-за чего ломается АКПП: как понять, что пора в сервис
Слоёный салат с курицей и черносливом: заменит "Оливье" на рождественском столе
Способ чистки эмалированных кастрюль от нагара
"Какой же он нытик": зодиак подсказывает, с какими знаками-мужчинами жизнь станет рутиной
Как быстро разморозить мясо, не используя микроволновку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников