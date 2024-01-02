The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024

4:27 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои планы в интервью журналу The Economist, заявив, что в 2024 году вопросы Крыма и боевых действий в Черном море станут основным фокусом конфликта с Россией.

Фото: Фильм «Мост с русским характером» Росавтодора

Журналисты отметили, что Зеленский по-прежнему не выполнил обещаний, данных им в 2023 году - о победе в контрнаступлении, а также возврате Крыма и Донбасса.

Однако Зеленский настаивает на том, что изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала на полуострове являются критически важными - дескать, это может снизить риск мощных российских атак.

Он заявил, что будущая операция Вооружённых Сил Украины (ВСУ) против Крыма должна якобы послужить примером для мирового сообщества и сподвигнуть россиян к восстанию против своего правительства и побегу из Крыма.

Однако на самом деле происходит обратное:

россияне массово едут в Крым отдыхать, скупают там недвижимость,

в Крыму невиданными ранее темпами строят инфраструктуру (социальную, транспортную, туристическую, IT, торговую, развлекательную, и т.д.),

западные социологи отмечают "жёсткое единение народа вместо протестов из-за санкций, потерь и отсутствие запланированного обвала экономики".

Зеленский также объявил, что Крымский мост (с мирными туристами - военные грузы практически не переправляются через мост) становится "законной военной целью" и начал клянчить у Германии ракеты "Taurus".

Он утверждает, что именно ракеты "Taurus" помогут Украине уничтожить мост стоимостью 4 миллиарда долларов, отрезав Крымский полуостров от России. Ну или лучше "Томагавки" - которыми США разбомбили Ливию, Югославию, Ирак, однако США такие ракеты (пока?) Украине не дадут.

Военные эксперты и аналитики, включая специалистов Stratfor в 2023 году отмечали огромный опыт российских ПВО, РЭБ и противодиверсионных служб в Крыму - ими отбивается до 95% атак, несмотря на разовые удачные удары по штабу Черноморского флота, порту Феодосии и Севастополю. Увы, никакая ПВО не может отразить 100% сверхмассированной и комбинированной атаки - даже хвалёные западные "Железный купол" и "Патриоты" с NASAMC.

Все попытки ракетных ударов по Крымскому мосту в 2023 году парировались русской ПВО, взорвать его с земли не дают досмотры, а с воды - работа сил флота, ФСБ, ППДО и боновые заграждения.

Также международные военные эксперты согласны - для обеспечения безопасности Крыма нужна не столько ПВО, сколько "отодвинуть" Украину от полуострова и других территорий РФ, создав "буферную зону". Тогда ВСУ не смогут доставать цели в России своими БПЛА и ракетами.

Это означает освобождение и взятие под контроль как минимум:

Одессы и Одесской области Харькова и Харьковской области Николаева и Николаевской области Днепропетровска (Днепра) и области.

Впрочем, как считают эксперты, армия РФ "не собирается останавливаться на Одессе". Официальный представитель РФ в ООН также предупредил Киев и Запад - их ждут "страшные новости", так как Украина не может даже удержаться в обороне.

The Economist отмечает, что теперь Зеленский заявляет о том, что ВСУ перейдут к немедленной обороне Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Херсона и Николаева. В отличие от предыдущих лет, он больше не говорит о "наступлениях" и не устанавливает сроков "деоккупации" территорий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором — стать беженцем или пойти на фронт и исполнить свой долг перед страной.

Правда, стать беженцем тоже не получится - украинцы сообщают о блокпостах у городов с проверкой документов и отсрочек, а также запрет на выезд будущих призывников всех возрастов на границах. Да и примеры, когда уже не выпускают за рубеж женщин с детьми, тоже есть.