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Любовь Степушова

РФ готовит экономический ответ по итогам саммита НАТО в Вильнюсе

5:07
Мир

Украина в Вильнюсе в НАТО не вступит, но ей дадут больше современного оружия и боеприпасы. Россия, скорее всего, ответит выходом из "зерновой сделки" и прекращением подачи газа в Европу.

РФ готовит экономический ответ по итогам саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Два варианта исхода саммита НАТО в отношении Украины

Двухдневный саммит НАТО открылся во вторник в Вильнюсе. Украина хотела бы на нём вступить в НАТО, чтобы втянуть альянс в прямые военные действия с РФ. Но США и Германия категорически против, и понятно почему. Германия помнит 1945 год, а США знают, что РФ — единственная страна в мира, которая их может уничтожить одним ядерным ударом.

Поэтому Украина в НАТО не вступит ни в Вильнюсе, ни в другом городе. Обсуждаются два варианта решения проблемы:

1. Делать вид, что Украина туда бесконечно идёт через "реформы". Об этом заявил 11 июля советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, НАТО наметит "путь реформ" для Украины, чтобы она могла присоединиться к Атлантическому альянсу, но без "календаря".

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в итоговом документе в Вильнюсе не будет ни графика, ни даты вступления Украины в альянс, возможно, будет записано — вступит "после войны". Это реально в  понимании Запада означает, что Украина вступит в НАТО после заключения мира по "корейскому варианту", без части территорий, что уже обсуждается в экспертном сообществе. 

2. Возможно, Киеву будут предложены гарантии безопасности по типу тех, которые есть у Израиля. Ранее с таким предложением выступил президент США Джо Байден. Его встреча с Владимиром Зеленским ожидается 12 июля. Израиль сейчас получает около 4 млрд долларов помощи в год, при этом нет гарантий его физической защиты. Украина от США получила в 2022 году 75,5 млрд долларов помощи, подсчитала The Hill. В этом году США выделили ей 45 млрд долларов. То есть на "израильский вариант" надо на порядок больше средств — это гигантские вложения даже для США. Гарантии по "израильской модели" будут зависеть от того, кто там находится у власти, для Дональда Трампа они будут неочевидны.

Из других мер поддержки планируется создание Совета Украина-НАТО. Это продолжение "Будапештского меморандума", консультации в рамках которого окончились безрезультатно для Украины.

Будут поставлены современное оружие и боеприпасы

На повестке дня — срочная проблема: у ВСУ кончаются боеприпасы. Поэтому все перед саммитом и после будут объявлять о новых поставках оружия.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские производственные мощности по выпуску 155-мм артиллерийских боеприпасов будут увеличены в восемь раз, пишет Reuters.

Франция передаст Украине дальнобойные ракеты Scalp для поддержки наступления, заявил Эмманюэль Макрон по прибытии в Вильнюс. Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow, которые уже были переданы Лондоном, с дальностью действия около 250 км.

Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО и БМП, сообщает Spiegel. В новый пакет военной помощи на 600 млн евро войдут пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, бронемашины типа Marder и танки Leopard 1 A5, а также около 20 тысяч артиллерийских снарядов, снаряды для танков Leopard и беспилотники для разведки.

Россия ответит на эскалацию экономическим ударом

Как отвечать на эскалацию России? Ответ уже был этой ночью — нанесён удар беспилотниками по Одесскому порту. Это означает, что РФ выходит из "зерновой сделки", что лишит киевский режим значительной финансовой поддержки — около 12 млрд долларов в год.

Глава Газпрома Алексей Миллер предупредил, что если украинский "Нафтогаз" продолжит атаковать Газпром исками, то не исключено введение санкций против украинской компании. Прекращение поставок в ЕС — 42,4 млн кубометров в день — создаст трудности не только Киеву (потери $1,25 млрд в год от транзита), но и Европе, которая без этих поставок усложнит себе прохождение зимы и спровоцирует увеличение инфляции.

Экономика Европы вслед за немецкой вползает в рецессию, протестные настроения и рост влияния "популистских" (антиамериканских) партий усилятся, что чревато в перспективе потерей власти для нынешних элит и прихода других, которые будут договариваться с РФ без Украины.

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Одиннадцать "друзей" РФ: какие страны выступают против членства Украины в НАТО

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы вильнюс джейк салливан алексей миллер йенс столтенберг
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