Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина

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17 июля, чуть меньше чем через две недели, наступит срок принятия решения по "зерновой сделке". Напомним, что Россия в это раз настроена решительно против продления. И в подтверждение этому — тот факт, что уже сейчас "зерновой коридор" закрыт.

Фото: Вадим Савицкий

Еще 17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал будущее сделки:

"Шансов у "зерновой сделки" де-факто нет, Москва не видит оснований для её продления, поскольку обещанное так и не было сделано".

Как известно, причиной отказа Москвы является односторонность соглашения: Запад и Украина получили всё, а Россия — ничего.

Но тут, помимо экономических факторов, возможно влияние и военной составляющей. Вполне вероятно, что со стороны Украины намечается активизация действий в акватории Черного моря по линии Одесса-Крым. И в этом случае караваны мирных судов с зерном могут послужить ширмой и прикрытием морских специальных операций Украины.

Не исключено также и то, что Киев спровоцирует чрезвычайную ситуацию в "зерновом коридоре", подставив под удар торговые суда и, естественно, обвинив в этом Россию.

И в этой ситуации вполне логично, что Москва не хочет быть в очередной раз ложно обвинённой в гуманитарной катастрофе. Не случайно уже с 28 июня Россия не пропустила через Стамбул ни одно судно, идущее в Одессу.

Де-факто "зерновое соглашение" уже не работает.

Евросоюз пытается, как обычно, продемонстрировать свою готовность к компромиссам. Например, есть информация, что ЕС предлагает Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая сможет подключиться к системе SWIFT, тем самым формально обойдя санкции.

Но пока это на уровне слухов. Ни одна из сторон этот вариант не комментирует. Ну и сам по себе вопрос — лишь один из многих в рамках "зернового соглашения". Есть зависший вопрос с аммиакопроводом, поставкой запчастей для сельхозтехники и т. д.

Чем грозит открытый "зерновой коридор"

Но вернёмся к военной составляющей.

Помимо того, что "зерновой коридор" дал Киеву возможность для зарабатывания валютной выручки, соглашение де-факто дало Украине гарантию от активных действий России на черноморском побережье. Мы же не можем предпринимать никаких операций на пути мирных торговых судов. По крайней мере, в операционной зоне от Одессы на юг.

Да, у России сохраняются возможности нанесения ракетно-бомбовых ударов по сухопутной зоне Украины, исключая торговые порты. Но предпринять активные операции, например, высадку десанта, или выдвижение корабельной группировки к побережью Россия не может, не получив обвинений в свой адрес, опять же, в гуманитарной катастрофе.

А вот Украина может, прикрываясь статусом "зернового коридора", оправлять из этой зоны морские беспилотники. И мы не раз уже были этому свидетелями.

Обращает внимание и на тот факт, что украинские СМИ по меньшей мере с весны говорят о некоем "Дне Д". Напомним, что так назывался день высадки десанта союзников в 1944 году в Нормандии. Про "День Д" Украина обычно говорит в контексте форсирования Днепра и высадки на левом берегу. Но где гарантия, что это не дезинформация, а на самом деле высадка планируется в Крыму?

Против такой версии обычно выдвигают обывательскую уверенность, что у Украины нет для этого никаких десантных средств. Тем не менее в условиях военных действий нельзя исключать никакую опасность. Недаром на западном побережье Крыма нашими вооружёнными силами давно уже возведена линия укреплений. Снимки этих окопов давно тиражируются в сети Интернет, создавая в украинском обществе почву для бесконечного ехидства на тему купального сезона в Крыму.

"День Д" в Крыму: перспективы

Но смеется тот, кто смеется последним.

Да, если рассуждать рационально, то десантная операция Украины на Крым невозможна. Но поправимся — успешная десантная операция. Ведь десантирование с моря — одна из сложнейших военных операций, которая требует огромного напряжения сил и средств атакующей стороны.

Но кто сказал, что Украине нужна обязательно успешная операция? Достаточно произвести высадку с быстроходных лодок нескольких диверсионно-разведывательных групп — и вот уже есть инфоповод для западных СМИ: "Украина освобождает Крым!".

А если при этом активировать украинскую пятую колонну в Крыму, то можно создать такую шумиху, что неподготовленный зритель/читатель, особенно на Западе, вполне уверится в успехе Украины.

Сложность в отражении такой комплексной атаки для нас будет ещё и в том, что Крым, как ни крути, — курортная зона. Многочисленные туристы, пансионаты, дома отдыха окажутся на линии огня и будут серьёзным ограничением возможностей наших войск.

Конечно, такой пугающий сценарий может показаться фантастикой. Но мы имеем дело с отмороженными людьми, не признающими никаких правил. И в этой ситуации, "зерновой коридор" нужно, безусловно, закрывать, даже если Запад пойдет в чём-то навстречу.