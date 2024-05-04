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Косметические средства, такие как кушон и другие продукты, давно переставшие быть в тренде

Прошлые тренды красоты: когда популярность ушла в прошлое

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Эти косметические продукты когда-то вызвали настоящий ажиотаж в индустрии красоты, но теперь они ушли в прошлое и теряют свою популярность. Несмотря на это, некоторые бренды все еще продолжают выпускать эти продукты, хотя они становятся все более антикварными.

Прошлые тренды красоты: когда популярность ушла в прошлое
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Кушон — это крем-пудра, который был популярен благодаря корейским производителям. Этот продукт обещал увлажнить, питать и выровнять кожу, однако его особенности не столь уникальны, как это утверждалось. Кушон был удобно упакован в футляр, что делало его привлекательным для потребителей, но его уходовые свойства были недостаточными, и он обеспечивал очень тонкое покрытие, которое не скрывало недостатки кожи. Также возникали проблемы с удобством нанесения, так как продукт часто излишне выходил и встроенный спонж был не очень удобным. В настоящее время кушон теряет свою популярность, и его редко можно найти на рынке косметики.

ВВ крем, также представленный корейскими производителями, рекламировался как средство ухода за кожей и тональный крем. Однако изначально ВВ крем имел другое предназначение и состав — он создавался для реабилитации кожи после пластических операций. Позже его формулу переделали и запустили в продажу, но многие косметологи не рекомендовали использовать его как средство ухода, так как из формулы были удалены ценные компоненты, а также его умная формула с течением времени не проявляла своих обещанных свойств. Несмотря на его рекламируемые преимущества, ВВ крем не способен скрыть недостатки кожи, и его продажи снижаются.

Перламутровая помада и помада с блестками, популярные в 90-х годах, также утратили свою популярность. Эти блестящие помады придавали губам яркость и сияние, что было модно в тот период. Однако со временем они были заменены более современными продуктами, и их продажи снизились. Попытки вернуть их популярность при помощи блогеров не принесли желаемого эффекта, и эти продукты остались в прошлом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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