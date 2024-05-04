В России разработана новая система распознавания дорожных знаков, способная стабильно функционировать в любых условиях и без подключения к интернету.
Система может распознавать знаки на расстоянии до 25 метров — примерно такое же, как ближний свет автомобильных фар. Она оснащена функцией уведомления водителя через голосового помощника или проекцию на ветровое стекло, что повышает удобство и безопасность вождения.
Устройство также предусматривает возможность изучения новых знаков через загрузку обновлений. Предназначено как для легковых электромобилей, так и для коммерческой техники, хотя о начале промышленного производства пока не сообщается.
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.