Революция в вождении: Россия представила систему, которая видит знаки за вас

Новая российская система распознавания дорожных знаков: особенности и возможности

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В России разработана новая система распознавания дорожных знаков, способная стабильно функционировать в любых условиях и без подключения к интернету.

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Система может распознавать знаки на расстоянии до 25 метров — примерно такое же, как ближний свет автомобильных фар. Она оснащена функцией уведомления водителя через голосового помощника или проекцию на ветровое стекло, что повышает удобство и безопасность вождения.

Устройство также предусматривает возможность изучения новых знаков через загрузку обновлений. Предназначено как для легковых электромобилей, так и для коммерческой техники, хотя о начале промышленного производства пока не сообщается.