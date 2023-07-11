Салливан: Байден считает, что принятие Украины в НАТО на саммите в Литве привело бы к войне с РФ

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Американский президент Джо Байден полагает, что вхождение Украины в Североатлантический альянс во время саммита военного блока в Литве спровоцировало бы войну с Российской Федерацией, сообщил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: Biden Presidential Transition/Keystone Press Agency

Он подтвердил информацию о том, что 11-12 июля в Вильнюсе Украине не удастся присоединиться к НАТО.

"Как отметил президент Байден, принятие Украины в НАТО сейчас в Вильнюсе привело бы альянс к войне с Россией", — подчеркнул Салливан в ходе брифинга.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил в интервью Pravda.Ru, что саммит в Литве обернётся провалом не только для Киева, но и для всех участников НАТО. По словам эксперта, это мероприятие также ударит по имиджу украинского президента Владимира Зеленского. Уже сейчас ясно, что его страну не примут в НАТО ни сейчас, ни в ближайшем будущем, убеждён специалист.