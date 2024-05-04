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Небольшая ежедневная растяжка, которая отлично подойдет пожилым людям для поддержания здоровья в теле

5-минутная растяжка для пожилых людей

2:32
Спорт

Растяжка — это не обязательно напряженная или изматывающая тренировка, но мало кто с нетерпением ждет ее после тренировки или в середине дня (и слава тем, кто делает). Но она важна. Растяжка помогает вам избежать травм, поддерживать подвижность тела. Даже с возрастом важно выполнять упражнения на растяжку. Давайте посмотрим небольшую тренировку для вашего тела.

5-минутная растяжка для пожилых людей
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Holloway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Вытяните руку над головой, чтобы согнуться.

  • Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер.
  • Медленно поднимите руки над головой, дотягиваясь до потолка.
  • Сделайте несколько глубоких вдохов здесь.
  • Выполните движение в обратном направлении и, сильно согнув ноги в коленях, дотянитесь до пальцев ног.
  • Сделайте несколько глубоких вдохов здесь.

2. Растяжка шеи.

  • Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер.
  • Вытяните правую руку над головой, приложив ее к левому уху.
  • Наклоните голову к правому плечу, слегка потянув ее вправо.
  • Когда вы почувствуете растяжение вдоль левой стороны шеи (не растягивайте до боли), сделайте паузу и глубоко вдохните.
  • Через 30 секунд повторите упражнение с противоположной стороны.

3. Растяжка поясницы.

  • Лягте на спину на пол или кровать. Вы можете использовать коврик для упражнений для дополнительной защиты от пола.
  • Держите ноги прямыми, руки по бокам.
  • Вдохните и подтяните левое колено к груди, удерживая остальные части тела на месте.
  • Задержитесь здесь на 30 секунд.
  • Вернитесь в исходное положение, затем поменяйте ноги.

4. Растяжка икр.

  • Встаньте примерно в футе от стены, ноги на ширине бедер.
  • Удерживая левую ногу на месте, упритесь пальцами правой ноги в стену, пяткой в пол.
  • Слегка наклонитесь вперед.
  • Удерживайте эту растяжку в течение 30 секунд, затем переключитесь на другую сторону.

5. Растяжка сгибателей бедер стоя.

  • Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер.
  • Удерживая правую ногу на месте, отойдите левой ногой на несколько футов назад.
  • Согните правое колено на 90 градусов.
  • Слегка подверните таз.
  • Сделайте паузу здесь и глубоко дышите в течение 30 секунд.
  • Повторите с противоположной стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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