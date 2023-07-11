Пользователи Twitter* обвинили президента Украины Владимира Зеленского во лжи народу Незалежной о вступлении страны в Североатлантический альянс. По их мнению, украинскому лидеру необходимо "спуститься с небес на землю".
Так, ранее Зеленский заявил, что Украина близка к вступлению в НАТО.
"Спустись на землю, кокаиновый мальчик, вы никогда не присоединитесь к НАТО. Вас используют для их собственной повестки", — заявили пользователи Twitter* под соответствующим постом украинского лидера.
Комментаторы указали лидеру Незалежной на роль "пешки" Украины в большой игре блока против России.
"Украина не в НАТО, и НАТО никогда не будет воевать на Украине. Никто не станет умирать за нацистов и бандеровцев. Зачем ты врёшь украинцам?" — задался вопросом другой читатель.
Официальный Киев возлагает большие надежды на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11-12 июля. Зеленский уточнил, что на нём Киев будет требовать гарантий безопасности от блока.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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