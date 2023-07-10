В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе иностранные СМИ публикуют вопросы, которые будут рассмотрены участниками. Трое анонимных дипломатов заявили изданию Reuters о согласовании планов в случае "нападения России".
"Лидеры рассмотрят первые планы обороны, разработанные альянсом со времён холодной войны, в которых подробно описывается, как НАТО отреагирует на российское нападение", — пишет Reuters.
Источник отмечает, что Североатлантический альянс десятилетиями не видел необходимости в крупномасштабных планах обороны. Но после того, как Москва показала, что является достойным противником на примере конфликта на Украине, НАТО должно подготовить все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с таким равным соперником.
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