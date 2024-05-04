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Разнообразие рациона: почему важно пополнять свой рацион разными продуктами

Диетологи рассказали о важности разнообразия рациона

0:56
Здоровье

Разнообразие — залог правильного питания человека. В статье мы расскажем, почему это так важно.

Диетологи рассказали о важности разнообразия рациона
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Почему важно разнообразие в вашем рационе

Важно, чтобы ваш рацион был разнообразным. Дело в том, что в каждом продукте содержатся полезные микро- и макроэлементы. Кроме того, пища содержит различные питательные вещества.

Организму человека требуется ежедневный запас 27 незаменимых аминокислот, которые не могут синтезироваться самостоятельно. Разнообразное питание помогает потреблять достаточное количество калорий и поддерживать здоровый вес.

Кроме того, разнообразие в пище способствует укреплению здоровья, укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Разнообразие продуктов обеспечивает людей различными типами и количеством необходимых питательных веществ.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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