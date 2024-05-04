Разнообразие рациона: почему важно пополнять свой рацион разными продуктами

Разнообразие — залог правильного питания человека. В статье мы расскажем, почему это так важно.
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain
Почему важно разнообразие в вашем рационе
Важно, чтобы ваш рацион был разнообразным. Дело в том, что в каждом продукте содержатся полезные микро- и макроэлементы. Кроме того, пища содержит различные питательные вещества.
Организму человека требуется ежедневный запас 27 незаменимых аминокислот, которые не могут синтезироваться самостоятельно. Разнообразное питание помогает потреблять достаточное количество калорий и поддерживать здоровый вес.
Кроме того, разнообразие в пище способствует укреплению здоровья, укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем.
Разнообразие продуктов обеспечивает людей различными типами и количеством необходимых питательных веществ.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия