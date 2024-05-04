Эндокринолог рассказала, что должно входить в состав полезного кулича

Эндокринолог Островская посоветовала печь куличи из цельнозерновой или ржаной муки

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Для снижения гликемического индекса и уменьшения колебаний уровня сахара в крови после употребления кулича, лучше использовать пшеничную цельнозерновую или ржаную муку, советует эндокринолог Елена Островская из Европейского Медицинского Центра EMC.

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Чтобы куличи получились более лёгкими и светлыми, можно добавить в смесь овсяную, кукурузную или кокосовую муку. Врач подчеркивает, что ржаная и цельнозерновая пшеничная мука гораздо полезнее, чем указанные выше аналоги.

Кроме того, в куличи можно добавлять орехи, что увеличит содержание полезных микроэлементов, жиров и белка. Как начинку для куличей лучше использовать не засахаренные цукаты, а натуральные сухофрукты, пишет Газета.Ru.

"Помните: чем более высушены сухофрукты изначально, тем меньше в них содержание сахара. Соответственно, в них меньше веществ, которые используются для длительного хранения. Выбирайте сухофрукты, которые можно размочить, нарезать кусочками и добавить в кулич", — сказала Островская.

Кроме того, врач посоветовала использовать минимальное количество сахара только для придания сладкого привкуса или отдайте предпочтение сахарозаменителям — эритриту, стевии или сукралозе.