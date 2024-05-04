Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За уничтожение "Северных потоков" не заплатят
Витамин D стимулирует рост кишечных бактерий, защищающих от рака
Адвокаты обжалуют штраф Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России
Рассказано, сколько раз в день можно питаться
Сосиски в тесте: не запекаются в духовке, а обжариваются на сковороде
20-минутная тренировка для пресса на скамье
Британец раскритиковал Таиланд и оказался под угрозой депортации
Премьер Грузии Кобахидзе обвинил США в попытке устроить революции в 2020-2023 годах
Диетологи дали совет, в каком виде лучше есть болгарский перец
Эндокринолог рассказала, что должно входить в состав полезного кулича

Эндокринолог Островская посоветовала печь куличи из цельнозерновой или ржаной муки

1:22
Еда

Для снижения гликемического индекса и уменьшения колебаний уровня сахара в крови после употребления кулича, лучше использовать пшеничную цельнозерновую или ржаную муку, советует эндокринолог Елена Островская из Европейского Медицинского Центра EMC.

Эндокринолог Островская посоветовала печь куличи из цельнозерновой или ржаной муки
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Чтобы куличи получились более лёгкими и светлыми, можно добавить в смесь овсяную, кукурузную или кокосовую муку. Врач подчеркивает, что ржаная и цельнозерновая пшеничная мука гораздо полезнее, чем указанные выше аналоги.

Кроме того, в куличи можно добавлять орехи, что увеличит содержание полезных микроэлементов, жиров и белка. Как начинку для куличей лучше использовать не засахаренные цукаты, а натуральные сухофрукты, пишет Газета.Ru.

"Помните: чем более высушены сухофрукты изначально, тем меньше в них содержание сахара. Соответственно, в них меньше веществ, которые используются для длительного хранения. Выбирайте сухофрукты, которые можно размочить, нарезать кусочками и добавить в кулич", — сказала Островская.

Кроме того, врач посоветовала использовать минимальное количество сахара только для придания сладкого привкуса или отдайте предпочтение сахарозаменителям — эритриту, стевии или сукралозе.

Кулич Пасхальный (ВЫ будете знать ВСЁ!) Советы от пекаря, как получить настоящую пасхальную выпечку?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?

Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.

Избавляемся от сорняков на клубнике
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Последние материалы
Диетологи дали совет, в каком виде лучше есть болгарский перец
Генштаб ВСУ обязал мужчин в возрасте от 18 до 60 лет срочно обновить данные в ТЦК
Прошлые тренды красоты: когда популярность ушла в прошлое
Новая российская система распознавания дорожных знаков: особенности и возможности
Раскрыты особенности ДНК водорослей, сделавших возможными земную жизнь
Для чего на самом деле в кино используют искусственный интеллект
Эндокринолог Островская посоветовала печь куличи из цельнозерновой или ржаной муки
Польза садовых арок
Стас Михайлов о сложностях звездной жизни и навязчивых поклонницах
О туризме в Китай и страховках поездок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников