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Стас Михайлов раскрыл правду о своих "астральных женах" и внебрачных детях

Стас Михайлов о сложностях звездной жизни и навязчивых поклонницах

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Шоу-бизнес

В документальном фильме на YouTube-канале "МУЗ-ТВ" певец Стас Михайлов поделился историями о своем общении с навязчивыми поклонницами. Одна из фанаток утверждает, что является его "астральной женой".

Стас Михайлов о сложностях звездной жизни и навязчивых поклонницах
Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Также певцу приходят сообщения от женщин, требующих признать детей, якобы рожденных от него в результате кратковременных связей. Михайлов, через своего директора, отвечает, что готов признать и усыновить ребенка, если будет предоставлено подтверждение отцовства через ДНК-тест, однако пока ни одна из женщин не согласилась на это.

Певец также отметил, что в 2011 году он женился на Инне Пономаревой, с которой у него двое общих детей, и он воспитывает еще двоих детей от предыдущих отношений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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