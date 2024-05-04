Стас Михайлов раскрыл правду о своих "астральных женах" и внебрачных детях

В документальном фильме на YouTube-канале "МУЗ-ТВ" певец Стас Михайлов поделился историями о своем общении с навязчивыми поклонницами. Одна из фанаток утверждает, что является его "астральной женой".
Также певцу приходят сообщения от женщин, требующих признать детей, якобы рожденных от него в результате кратковременных связей. Михайлов, через своего директора, отвечает, что готов признать и усыновить ребенка, если будет предоставлено подтверждение отцовства через ДНК-тест, однако пока ни одна из женщин не согласилась на это.
Певец также отметил, что в 2011 году он женился на Инне Пономаревой, с которой у него двое общих детей, и он воспитывает еще двоих детей от предыдущих отношений.
Артист раскрыл подробности личной жизни.