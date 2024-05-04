Ксения Собчак впечатлила подписчиков топлес-фото

Ксении Собчак написала отзыв на скандальный фильм

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Ксения Собчак опубликовала в Instagram* провокационное фото, где она позирует топлес, прикрытая одеялом в кровати.

Фото: инстаграм аккаунт Ксении Собчак

На снимке знаменитость дополнила свой образ золотыми браслетами, кольцами и макияжем с темными тенями. В подписи к фото журналистка поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Бедные-несчастные", описав его как "графоманство, но гениальное" и отметив, что картинка в фильме безупречна и забыть ощущения от просмотра невозможно.

Ксения Собчак — мать сына Платона от актера Максима Виторгана, с которым она была жената с 2013 по март 2019 года. Недавно Виторган также поделился фотографией с взрослеющим сыном в социальных сетях.

* — запрещенная социальная сеть.