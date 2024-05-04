Исследование: вот почему ваш автомобиль резвее на мокрых дорогах

Почему ваш автомобиль лучше тянет в дождливую погоду: наука за лучшей динамикой

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Эффективность двигателя внутреннего сгорания (ДВС) повышается в прохладную и влажную погоду, что приводит к лучшей динамике автомобиля. Это связано с несколькими факторами.

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Во-первых, влажный воздух богаче водородом и кислородом, что способствует более эффективному сгоранию топливо-воздушной смеси. Во-вторых, повышенная влажность помогает предотвратить детонацию, позволяя топливо-воздушной смеси сгорать более мягко и увеличивая отдачу мощности.

Также датчик расхода воздуха корректирует показания при влажном воздухе, заставляя блок управления изменить состав смеси и увеличить подачу топлива. Ночной воздух более холоден и насыщен кислородом по сравнению с дневным, что также способствует улучшению динамики за счет более эффективного сгорания.