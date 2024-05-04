Осваиваем искусство нанесения теней, как настоящие профессионалы: простые советы для создания впечатляющего макияжа глаз

Советы профессионалов: идеальный макияж глаз с использованием теней

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тени для век могут играть такую же важную роль, как и подводка для глаз. Неправильно нанесенные тени могут испортить весь образ и сделать взгляд не выразительным. Чтобы избежать этого, следуйте советам профессиональных визажистов.

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Первым шагом является нанесение базы под тени. Профессиональный визажист Лайра Шепард рекомендует подготовить веки перед нанесением теней, используя специальную базу. Матирующая база подойдет для жирной кожи, а увлажняющая — для сухой. База помогает выровнять поверхность века, обеспечивает равномерное нанесение теней и фиксирует их, предотвращая складывание.

Выбирайте нейтральную палитру теней, особенно если вы новичок в макияже. Визажист Анна Дингис советует обратить внимание на бежево-коричневые оттенки. Начинайте с нанесения самого светлого оттенка на всю поверхность века, затем используйте светло-коричневый оттенок для внешнего уголка глаза, начиная с середины века. Тщательно растушуйте тени и добавьте еще слой светло-коричневых оттенков для более насыщенного цвета. Не выводите кончик теней вниз, направляйте его к виску, чтобы создать открытый взгляд.

Для создания идеального дымчатого макияжа попробуйте трюк блогеров: нанесите тени на веко полосами от светлого к темному и растушуйте их.

Профессиональный визажист Лайра Шепард предлагает также следующую схему: начните с выделения всего века светлым оттенком, затем проработайте складку века светло-коричневыми тенями. Нанесите коричневые тени от середины века к внешнему уголку, направляя их к виску, чтобы создать эффект лисьего взгляда. Растушуйте все тени с помощью самого светлого оттенка для более естественного перехода между цветами.