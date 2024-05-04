Осваиваем искусство нанесения теней, как настоящие профессионалы: простые советы для создания впечатляющего макияжа глаз

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Советы профессионалов: идеальный макияж глаз с использованием теней

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Тени для век могут играть такую же важную роль, как и подводка для глаз. Неправильно нанесенные тени могут испортить весь образ и сделать взгляд не выразительным. Чтобы избежать этого, следуйте советам профессиональных визажистов.

Советы профессионалов: идеальный макияж глаз с использованием теней
Фото: unsplash.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Первым шагом является нанесение базы под тени. Профессиональный визажист Лайра Шепард рекомендует подготовить веки перед нанесением теней, используя специальную базу. Матирующая база подойдет для жирной кожи, а увлажняющая — для сухой. База помогает выровнять поверхность века, обеспечивает равномерное нанесение теней и фиксирует их, предотвращая складывание.

Выбирайте нейтральную палитру теней, особенно если вы новичок в макияже. Визажист Анна Дингис советует обратить внимание на бежево-коричневые оттенки. Начинайте с нанесения самого светлого оттенка на всю поверхность века, затем используйте светло-коричневый оттенок для внешнего уголка глаза, начиная с середины века. Тщательно растушуйте тени и добавьте еще слой светло-коричневых оттенков для более насыщенного цвета. Не выводите кончик теней вниз, направляйте его к виску, чтобы создать открытый взгляд.

Для создания идеального дымчатого макияжа попробуйте трюк блогеров: нанесите тени на веко полосами от светлого к темному и растушуйте их.

Профессиональный визажист Лайра Шепард предлагает также следующую схему: начните с выделения всего века светлым оттенком, затем проработайте складку века светло-коричневыми тенями. Нанесите коричневые тени от середины века к внешнему уголку, направляя их к виску, чтобы создать эффект лисьего взгляда. Растушуйте все тени с помощью самого светлого оттенка для более естественного перехода между цветами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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