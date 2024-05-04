Рост туризма в Китай увеличил интерес к страховкам

О туризме в Китай и страховках поездок

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Китай стал одним из самых популярных направлений для путешествий на майские праздники. "Росгосстрах" отмечает 32% продаж полисов страхования выезжающих за рубеж на Китай.

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В ВСК и СК "Согласие" также выбрали Китай для путешествий. Наблюдается четырехкратный рост оформления полисов для поездок в Китай.

Снижается интерес к Турции, ОАЭ и Израилю. Россия, Беларусь и Турция также входят в топ популярных направлений на майские праздники. Путешественники включают дополнительные риски в страховые полисы, такие как страхование от потери багажа и отмены поездки. На путешествия по России приходится не менее 17% оформленных полисов. Самый комфортный период для майских отпусков начинается с 13 мая по мнению россиян. Почти 46% россиян обязательно поедут на дачу в майские праздники.