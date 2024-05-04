Заварная творожная пасха: побалуйте своих близких этим потрясающим десертом

Заварная творожная пасха — это традиционное праздничное блюдо с нежным вкусом и воздушной текстурой. Мы предлагаем вам простой рецепт для приготовления заварной творожной пасхи, о котором напомнил "Лайфхакер.ру".
Фото: flickr by Лохмотья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 540 г творога,
— 3 яичных желтка,
— 100 г сахара,
— 100 г сливочного масла,
— щепотка ванилина,
— 100 г жирных сливок,
— наполнитель (сухофрукты, цукаты, орехи) — по вкусу.
Приготовление:
Взбейте миксером творог, желтки, сахар и размягчённое масло до получения однородной массы. Переложите полученную смесь в кастрюлю и поставьте на умеренный огонь. Нагрейте массу, постоянно помешивая, до появления первых пузырьков, но не доводите до кипения.
Добавьте щепотку ванилина и при необходимости взбейте массу блендером, чтобы получить однородную структуру. Поставьте кастрюлю в ёмкость с ледяной водой и непрерывно помешивайте, чтобы остудить творожную массу.
Взбейте холодные сливки миксером до пышной консистенции, затем соедините их с творожной массой. Добавьте наполнитель по вкусу и тщательно перемешайте.
Выложите полученную смесь в форму и поставьте под гнёт, чтобы пасха приобрела плотную форму.
Охладите пасху в холодильнике в течение нескольких часов.
Пасха готова! Подавайте эту восхитительную заварную творожную пасху на праздничный стол и наслаждайтесь.
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