Заварная творожная пасха: побалуйте своих близких этим потрясающим десертом

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Заварная творожная пасха: очень вкусный традиционный пасхальный десерт

1:34
Еда

Заварная творожная пасха — это традиционное праздничное блюдо с нежным вкусом и воздушной текстурой. Мы предлагаем вам простой рецепт для приготовления заварной творожной пасхи, о котором напомнил "Лайфхакер.ру".

Заварная творожная пасха: очень вкусный традиционный пасхальный десерт
Фото: flickr by Лохмотья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 540 г творога,

— 3 яичных желтка,

— 100 г сахара,

— 100 г сливочного масла,

— щепотка ванилина,

— 100 г жирных сливок,

— наполнитель (сухофрукты, цукаты, орехи) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Взбейте миксером творог, желтки, сахар и размягчённое масло до получения однородной массы. Переложите полученную смесь в кастрюлю и поставьте на умеренный огонь. Нагрейте массу, постоянно помешивая, до появления первых пузырьков, но не доводите до кипения.
  2. Добавьте щепотку ванилина и при необходимости взбейте массу блендером, чтобы получить однородную структуру. Поставьте кастрюлю в ёмкость с ледяной водой и непрерывно помешивайте, чтобы остудить творожную массу.
  3. Взбейте холодные сливки миксером до пышной консистенции, затем соедините их с творожной массой. Добавьте наполнитель по вкусу и тщательно перемешайте.
  4. Выложите полученную смесь в форму и поставьте под гнёт, чтобы пасха приобрела плотную форму.
  5. Охладите пасху в холодильнике в течение нескольких часов.

Пасха готова! Подавайте эту восхитительную заварную творожную пасху на праздничный стол и наслаждайтесь.

Самая вкусная ЗАВАРНАЯ ТВОРОЖНАЯ ПАСХА! Царская Пасха. Готовим дома
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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