Генерал Скшипчак: обещания НАТО превратились в опасную карусель для Украины

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Североатлантический альянс не оправдает надежд президента Украины Владимира Зеленского о членстве в НАТО. Это станет серьёзным ударом по киевскому руководству. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он признал, что теряет веру в военно-политический блок.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

"Началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад", — отметил генерал в интервью Do Rzeczy.

Скшипчак считает, что ВСУ не только не получат ожидаемую поддержу, но и окажутся в невыгодном положении. Все обсуждения по поводу вступления Украины в НАТО стали спускать на тормозах, поэтому саммит в Вильнюсе не принесёт Киеву никакой пользы.

"Просто набрали воды в рот, как будто ничего особо важного не ожидается", — указал генерал.

Более того, Скшипчак не исключает, что в скором времени Вашингтон заставит Зеленского начать переговоры с Россией.