Полковник ГРУ объяснил, почему Владимира Зеленского до сих пор не ликвидировали

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский довольно часто посещает прифронтовые города. Однако лидер Незалежной остаётся неприкосновенной фигурой для российских ударов.

Фото: ensonhaber.com

Полковник ГРУ на условиях анонимности подчеркнул: российская армия контролирует каждую поездку главы киевского режима. Но есть определённые договорённости на международном уровне, согласно которым государственных деятелей высшего ранга всех сторон конфликта трогать запрещено.

"У нас связаны руки. Это не военная тайна, просто об этом не говорят", — отметил полковник.

Разрешено наблюдать за Зеленским в бинокль, через прицел или отслеживать его перемещения со спутника, но наносить удары нельзя. Более того, украинский президент может посещать фронт даже без бронежилета.

"Ему прекрасно известно, что по нему работать не будут. Разве что своих дураков опасается. Поэтому такой "смелый". По этой же причине мы не работаем там по высокопоставленным гостям с Запада и США. Кроме военных инструкторов любого ранга и наёмников, по ним добро получено", — сообщил полковник в интервью каналу "Военвед".